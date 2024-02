Mor Joan Fortuny, un entrenador històric de la natació espanyola

L’exnadador, exjugador de waterpolo i exentrenador espanyol Joan Fortuny va morir divendres als 77 anys, va confirmar ahir la Reial Federació Espanyola de Natació. Nascut a Barcelona el 12 de maig del 1946, Fortuny es va formar al CN Barceloneta i va mostrar les seues condicions guanyant la Travessia del Port de Barcelona del 1962, cosa que el va portar l’any següent a ingressar a la Residència Blume. Com a nadador, va competir fins al 1969 i va establir 57 rècords d’Espanya, tant en piscina curta com de 50 metres, en tots els estils excepte en esquena. A més, va participar en els Jocs de Tòquio 1964 i en els de Mèxic 1968. Aquell any va entrar a la selecció de waterpolo, amb la qual va disputar 37 partits fins a retirar-se el 1971. Aquell mateix any, va iniciar la carrera d’entrenador al CN Palma, on va entrenar, entre altres, Rafael Escalas. Posteriorment va ser entrenador del CAR de Màlaga (1981), del CN Montjuïc (1984) i del CAR de Sant Cugat (1988). Pels seus entrenaments van passar figures com David Meca, Erika Villaécija o Rafael Muñoz.