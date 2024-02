Cita inclusiva a Aran

L’estació de Baqueira-Beret ha acollit aquest cap de setmana la Copa d’Espanya Movistar inclusiva d’Snowboard Cros i Skicross, prova corresponent a la segona fase del campionat. La meteorologia canviant va ser una constant en les dos jornades de competició.

Dissabte es va disputar la competició d’Skicross, en la qual els guanyadors van ser l’andalusa Daniela González (FADI And-SCG) i l’aragonès Daniel Benedi (FADI Arag-CEVB). Van completar el podi femení Blanca González i Valeria García i el masculí, Adrià González i Nikolás Hervás.Ahir diumenge va ser el torn de la competició d’Snowboard Cros, en la qual el triomf va correspondre als andalusos Candela Fuentes (FADI And-Rural) i Florián Jiménez (FADI And-Snowteam). Van completar el podi Laia Gomáriz i Irene Gallegos i Martxelo Urruzola i Max Aviñó.La creació d’aquest circuit de la Copa d’Espanya Movistar inclusiva ha facilitat des de la seua creació la promoció de les disciplines d’Snowboard i Freestyle.Des de l’organització es destaca que l’objectiu d’aquesta cometició és potenciar les categories de base i atreure clubs i federacions autonòmiques per incrementar la participació en ambdós disciplines.La Copa d’Espanya compta amb el patrocini de Telefónica i el suport d’estacions d’esquí, clubs i federacions. Té caràcter inclusiu, per la qual cosa compta amb la participació d’esportistes amb discapacitat. Així, a la competició, que acollia els Campionats d’Euskadi i Navarra, han assistit el president de la Federació Basca d’Esports d’Hivern (NKEF), Juan Cruz Navarro; el responsable del comitè d’snowboard i freestyle ski de la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern, Fernando Asensio, i el director tècnic d’Esport per a Persones amb Discapacitat de la RFEDI, Andrés Gómez.