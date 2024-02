Paula Juste, la 19 en el seu debut al Mundial de Doha

La lleidatana Paula Juste, del CN Lleida, va debutar ahir en el Mundial de Natació que s’està disputant a Doha. Ho va fer en la distància de 100 papallona, però no va aconseguir superar el tall i, amb un crono de 59.82, va acabar al lloc 19. Juste tornarà a competir aquest dimecres, en els 200 papallona.

D’altra banda, el relleu espanyol 4x100 masculí es va estrenar en la primera jornada de natació en línia amb final, que disputarà avui, la qual cosa implica una classificació olímpica en aquesta prova per als Jocs de París. Els espanyols, que van ser vuitens al passat Mundial, van ser ahir setens en el total amb les postes firmades per Luis Domínguez (49.02), Sergio de Celis (48.11), Mario Mollà (48.28) i César Castro (49.30) per a un 3:14.71, a un segon del rècord d’Espanya (3:13.73).Malgrat que tot apunta que el relleu s’ha guanyat el dret a ser als Jocs, és necessari per criteri de selecció tenir dos nadadors amb mínimes individuals en alguna prova per poder inscriure nominalment aquest relleu i completar-lo amb uns altres dos rellevistes o bé que World Aquatics faci una excepció a la norma.En individual, Mario Mollà lluitarà per les medalles a Doha després de certificar ahir la classificació per a la final dels 50 metres papallona, a l’imposar-se en la segona semifinal amb un temps de 23.17 segons. Un crono que permetrà a Mollà, que va rebaixar en 20 centèsimes el seu temps de les preliminars del matí –23.37–, afrontar la final amb la tercera millor marca.Mollà, de 21 anys, només va ser superat pel nord-americà Michael Andrew, bronze en els Mundials de Budapest 2022, que va firmar un temps de 22.94 segons, i Dylan Cartes, de Trinidad i Tobago, que va aconseguir una marca de 23.15 segons.En la jornada matinal d’ahir també van ser eliminats Carles Coll en els 10 braça i Carlos Quijada en 400 de lliures. En waterpolo, Montenegro serà el rival d’Espanya, actual campió continental, a quarts del final del torneig masculí.