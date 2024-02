Alba Capell, or sub-12 al Català de marxa en ruta

La corredora de Juneda Alba Capell es va proclamar campiona de Catalunya de marxa en ruta sub-12, després d’imposar-se al Gran Premi de Marxa Ciutat de Viladecans, la qual cosa va servir com a Campionat de Catalunya de la seua promoció. Capell, de la CE Penedès, va completar el circuit de 2 km, amb un temps d’11’27’’ al davant de Casiana Noa Iftimi, del Manresa (11’54’’) i Blanca Sainz, del Viladecans (11’58’’), que van completar el podi. Capell, nascuda el 2014, va repetir títol al guanyar l’any passat en sub-10 i malgrat competir amb moltes nenes un any més grans. El triomf se suma al recent or al Català de Trail i el subcampionat de cros.