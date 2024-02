Almenar obre el Català de motocròs amb 90 pilots

Almenar va donar el tret de sortida el cap de setmana passat al Campionat de Catalunya de Motocròs 2024, en el qual es van donar cita un total de 90 pilots entre les vuit diferents categories. La prova va ser organitzada pel Club Esportiu Circuit El Terré d’Almenar.

En la categoria reina Mx Elit es va imposar Nil Arcarons, del Moto Club Segre, que va ser segon a la primera mànega i va vèncer en la segona. En Mx1, el dominador absolut va ser el letó Rauls Blumfelds, que es va imposar en les dos mànegues. Pel que fa a Mx2, la victòria va ser per a Mauro Osinalde, que va dominar les dos mànegues.Unai Samper es va imposar en la categoria Mx125 2 temps, marcant el millor ritme en ambdós mànegues. En Mx sub-18, Jordi Galera va protagonitzar una magistral actuació que li va permetre dominar les dos mànegues de la prova.Ramon Brucart, també amb dos victòries, va ser el vencedor en la categoria Mx3, mentre que en Mx4 el triomf va correspondre a Ivan Cervantes.Finalment, en la categoria Mx5 va ser Sergio Perellón qui no va donar opció als seus rivals i va ser el més ràpid en les dos mànegues disputades.D’altra banda, la segona prova puntuable per a aquest campionat tindrà lloc al Circuit de Catalunya de Bellpuig el proper 7 d’abril.