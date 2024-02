El Club Patins Bordeta demana una pista més per entrenar-se

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Club Patins Bordeta, una de les entitats esportives que utilitzen el pavelló municipal de la Bordeta, va mostrar la seua satisfacció ahir per la reparació de la pista que ha portat a terme la Paeria entre dilluns i ahir, però va insistir a trobar una solució perquè el seu gairebé centenar de patinadores puguin entrenar-se en condicions.

El club, que es va fundar el 1982 per iniciativa d’un grup de pares i mares de l’escola El Carme de la Bordeta, comparteix l’ús del pavelló amb altres entitats de patinatge i hoquei en una pista, a més, que no té les mesures reglamentàries. “La idea seria que, a partir del setembre, puguem ampliar els nostres entrenaments al pavelló Onze de Setembre perquè necessitem pistes més grans i la del pavelló de la Bordeta no és reglamentària. Hi ha bona sintonia amb l’ajuntament i creiem que podrem trobar una solució”, va assenyalar la coordinadora del Club Patins Bordeta, Elisabeth Mas. En aquest sentit, segons ha pogut saber aquest diari, la nova junta presidida per Luis Gutiérrez ha mantingut diversos contactes amb la Paeria a fi de poder resoldre aquesta situació. Mas, que va ser patinadora d’elit, amb diversos títols de Catalunya i d’Espanya, així com dos bronzes en Campionats d’Europa, també va mostrar la seua satisfacció per la reparació de la pista, que és de terratzo. “La veritat és que estava molt malament, amb rajoles trencades sobretot on se solen ubicar les porteries d’hoquei. El pavelló té molts anys i lògicament es produeix un desgast”, va dir Mas. Si no hi ha contratemps, avui mateix ja podran tornar als entrenaments. El Club Patins Bordeta, que va complir el seu 40 aniversari el 2022, va experimentar un gran creixement després de la pandèmia. “Vam començar a tenir una gran afluència de gent que es va voler apuntar i ja no en vam poder admetre més perquè el pavelló de la Bordeta no té més capacitat”, va concloure Mas.

La Paeria ha reparat zones de la superfície, de terratzo, que es trobaven molt deteriorades