El Cadí cedeix Zoe Hernández al Gernika, el pròxim rival

Zoe Hernández va abandonar ahir la disciplina del Cadí la Seu i va posar rumb al País Basc per enrolar-se en el setè classificat de la Lliga Femenina, un Gernika Bizkaia que busca amb l’escorta aragonesa pal·liar la seua falta d’efectius a causa de les lesions i la sortida de diverses jugadores. Hernández, que va arribar aquest estiu al club de l’Alt Urgell, jugarà al quadre biscaí en qualitat de cedida, ja que al final de temporada tornarà al Cadí, pel qual va firmar un contracte de dos temporades. L’escorta aragonesa, de 22 anys, no ha entrat pràcticament en els plans de Fabián Téllez, per la qual cosa la jugadora, en un intent de buscar un altre equip on tenir més minuts de joc, va pactar amb el Cadí la seua sortida immediata a un equip de la Lliga Challenge, l’avantsala a la màxima categoria. No obstant, abans de tancar-se l’operació va aparèixer l’interès del Gernika per la seua cessió, a la qual cosa la jugadora va accedir. Es dona la casualitat que Hernández, que entre avui i demà serà donada d’alta a la Federació Espanyola, podria debutar aquest mateix dissabte en el que ha estat casa seua aquests últims mesos, ja que el Gernika és el pròxim rival que visitarà el Palau d’Esports, reprenent-se així la competició domèstica després de l’aturada per la disputa dels partits del Preolímpic. Zoe Hernández només ha participat aquesta temporada en 11 dels 20 duels que ha disputat el Cadí a la Lliga Femenina, amb una mitjana de gairebé 8 minuts, 2,4 punts, 0,8 rebots i 1,8 de valoració. A la Eurocup la seua incidència va ser molt similar, participant en 6 dels 10 partits, amb unes mitjanes de 9,9 minuts, 2,3 punts, 0,8 rebots i 1,7 de valoració. Hernández va arribar procedent de l’Ardoi de segona categoria, tot i que abans havia jugat tres temporades a la màxima categoria amb el Saragossa.

És la cinquena jugadora que deixa l’equip en el que va de Lliga

■ La marxa de Zoe Hernández al Gernika és la cinquena sortida d’una jugadora en el que va de temporada. Anteriorment ho havien fet Cameron Swartz, Sara Rún Hinriksdóttir, Carmen Grande, que va fitxar recentment pel Jairis a la recerca de més protagonisme, i Maggie Bair, que va tornar als Estats Units per temes personals i que fa uns dies va rescindir el contracte. Fins ara han arribat quatre reforços: Leigha Brown, Amber Melgoza, Claudia Contell i Claudia Guri.