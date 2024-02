El jutge veu “corrupció i administració deslleial” en el cas Negreira

L’Audiència Provincial de Barcelona veu delictes de “corrupció esportiva i administració deslleial” per part del FC Barcelona i els seus últims expresidents entorn del cas Negreira.

Mitjançant una interlocutòria, a la qual va tenir accés El Mundo, descarta per complet que l’exdirector general del club Albert Soler hagi incorregut en nous delictes de prevaricació i omissió del deure de perseguir delictes, com li va atribuir sense èxit la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) sota la presidència de Luis Rubiales, i aprofita per analitzar que fins al moment el que sí que veu que són indicis dels dos primers tipus penals.“A través del relat fàctic que s’ofereix com a objecte d’investigació, els fets podrien tenir encaix prima facie en un delicte de corrupció en l’esport o en el seu cas d’administració deslleial previst i penat a l’article 252 del Codi Penal”, conclou en aquest sentit la Secció 21 de l’Audiència barcelonina.Així, subratlla que “a priori la il·legítima extracció dels fons del club per a finalitats diverses als objectius de l’entitat podria tenir cabuda en el delicte d’administració deslleial”.L’Audiència es refereix al pagament durant dos dècades per part del FC Barcelona de gairebé 8 milions d’euros a l’històric número dos dels àrbitres espanyols, José María Enríquez Negreira.