Mercedes presenta el W15, l'últim monoplaça de l'era Hamilton

Mercedes, equip més premiat de l’última dècada, va presentar ahir a Silverstone el seu nou monoplaça W15 per a la pròxima temporada, l’últim que pilotarà Lewis Hamilton que, després d’11 temporades, marxa rumb a Ferrari per ocupar el 2025 el seient de Carlos Sainz i, al seu costat, continuarà acompanyat de George Russell. El cotxe incorpora l’argentat per complementar el color negre que ha estat predominant les últimes temporades.