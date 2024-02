Paula Juste, eliminada a les sèries dels 200 papallona

La lleidatana Paula Juste va nadar ahir la seua segona prova en el Mundial de Doha amb les sèries dels 200 papallona. Com va ocórrer amb els 100 papallona que va nadar diumenge, tampoc va poder passar ronda. La nadadora del CN Lleida va ser dinovena amb un temps de 2:14.25 i lluny d’un tall que amb 2:12.59 va marcar la portuguesa Mariana Pacheco Cunha. No va poder atansar-se a la seua marca personal de 2:12.37 que li hauria valgut per ficar-se en semifinals.

El mallorquí Sergio de Celis va tenir l’actuació més destacada de la delegació espanyola en la jornada d’ahir al batre el seu rècord d’Espanya en els 100 metres lliures, però que no li va valdre per accedir ni a la final ni per obtenir l’anhelada mínima olímpica, mentre que Hugo González, flamant medallista dimarts dels 100 esquena, no va superar les sèries dels 200 estils.També es van quedar fora de les semifinals Carmen Weiler en els 50 esquena (28.68) i el relleu mixt 4x100 estils format per Weiler, María Daza, Carles Coll i Mario Mollá (3:49.07).En waterpolo femení, Estats Units va tornar a ser una pedra a la sabata d’Espanya, que va viure el seu particular dia de la marmota davant de l’equip d’Adam Krikorian, que ha guanyat vuit dels últims enfrontaments disputats entre els dos equips. É s el que va ocórrer ahir en la semifinal del Mundial de Doha (11-9).Segurament és un bloqueig mental, potser un complex d’inferioritat. En tot cas és digne d’estudi. Espanya sempre viu el seu particular viacrucis davant de les nord-americanes, que han guanyat les de Miki Oca en finals olímpiques i mundials, o com ahir, en una semifinal d’un Campionat del Món. El seleccionador Miki Oca va admetre que “no hem tingut opció. Estats Units defensa molt bé i hem fet nou gols, que no és poc i no està malament. Però elles han trobat en ocasions massa fàcil la nostra porteria i han estat millor. A felicitar-les”, es va sincerar.D’altra banda, qui lluitarà avui per accedir a la final és la selecció espanyola masculina, que s’enfrontarà a Itàlia (14.00). Els espanyols, que van ser tercers en el passat Mundial de Fukuoka 2023, volen fer un pas més.