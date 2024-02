Rafa Nadal: "Per a mi, la igualtat no es tracta de regalar"

detail.info.publicated EFE

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Rafael Nadal es va mostrar favorable a la igualtat entre homes i dones que han de tenir les mateixes oportunitats i disfrutar dels mateixos mitjans per al seu desenvolupament professional i després que cada un tingui uns sous majors o menors en funció del que generi.

"No soc hipòcrita. No vull dir coses que em són fàcils de dir i no penso. La inversió per a mi ha de ser la mateixa per a homes i dones. Les oportunitats, les mateixes. I els sous. Els mateixos? No.", va dir Nadal en una entrevista concedida a "El Objetivo", de la Sexta.

"El que és injust és que no hi hagi igualtat d’oportunitats. Si em preguntes si soc feminista digues-me què és ser feminista. Si em dius que ser feminista és que un home i una dona tinguin les mateixes oportunitats, soc feminista", va dir el guanyador de vint-i-dos Grand Slam.

"Tinc germana, mare.. aquest terme de feminista es porta a uns extrems que no.. esclar que vull igualtat. I la igualtat no és regalar. És que si Serena Williams era més que jo, vull que Serena guanyi més que jo. Si omple els estadis i genera més ja que jo no vull que jo, per ser Rafa Nadal, guanyi més que ella. Això és el que veig. Jo vull la igualtat", va recalcar el tenista de 37 anys.

"Jo vull que les dones guanyin més que els homes si generen més que els homes. El que em molesta és que no creus que els premis han de ser iguals. En tenis, en la majoria d’esdeveniments són pràcticament iguals. Perquè en el seu moment hi va haver l’oportunitat que el tenis femení fos vist i el tenis femení agrada al món. Amb la qual cosa són molt popular i guanya molts diners. Jo en el meu esport he donat suport a tot això tota la vida", va afegir el tenista espanyol.

"No vull entrar en una batalla. El problema per a mi és la discussió. Tu creus que jo penso que un home per ser home ha de ser més important o guanyar més que una dona. Estem bojos o què?", va dir Nadal.

"Esclar que des del sector públic, als començaments i en a infraestructura, d’entrenadors ha de donar-se la mateixa oportunitat, doncs esclar. Amb qui creus que parles". Després, si el 50 del món de tenis ha de guanyar el mateix que Djokovic et diré que no és així perquè haurem d’anar a uns estàndards que tots han de guanyar el mateix i és un altre debat", va apuntar el jugador de Manacor que tornarà a les pistes a començaments de març.