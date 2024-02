Tiroteig amb un mort en la celebració per la Superbowl

Almenys una persona va morir i entre 10 i 15 van resultar ferides ahir en un tiroteig ocorregut al finalitzar la desfilada de celebració del títol de la Supebowl dels Chiefs a la ciutat de Kansas City (Misouri, EUA). El succés va tenir lloc en un aparcament als voltants de Union Station, l’estació central de ferrocarrils de Kansas City, segons va informar en una roda de premsa la cap del departament local de Policia, Stacey Graves, que també va informar de la detenció de “dos persones armades”. Les forces de seguretat van demanar al públic que abandonés l’àrea a prop de Union Station al més ràpid possible mentre atenien les víctimes del tiroteig.

“Estic enfadada pel que ha passat avui. Les persones que van assistir a aquesta celebració han d’esperar un ambient segur”, va dir Graves, que va informar que hi havia prop de 800 agents en el dispositiu de seguretat de l’esdeveniment.“Al concloure la celebració, es van fer trets a l’oest de Union Station, a prop del garatge, i diverses persones van resultar ferides”, va dir per la seua part el capità Jake Becchina, portaveu del Departament de Policia de Kansas City, al mitjà Kansas City Star i que va recollir la CNN. A l’estat de Misouri és legal portar armes pel carrer.La Casa Blanca va informar que el president dels Estats Units, Joe Biden, va rebre un informe del succés, com sol ocórrer amb casos de tirotejos al país. Per la seua part, el mariscal de camp dels Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, va publicar un missatge a la xarxa social X en el qual va dir: “Resant per Kansas City.”Milers de persones van sortir als carrers de Kansas City per celebrar amb el seu equip el títol de la Superbowl LVIII que van guanyar diumenge davant dels San Francisco 49ers per 25-22, el segon que obtenen de forma consecutiva, el tercer en els últims cinc anys i el quart en tota la seua història. Minuts abans del succés, un autobús en el qual desfilaven els jugadors –entre ells el nòvio de la cantant Taylor Swift, Travis Kelce– havia recorregut els carrers de l’urbs per celebrar la victòria amb els aficionats. La cantant, que diumenge va presenciar el partit a Las Vegas, no va participar ahir en els festejos.