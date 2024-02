Sense Open Vall Fosca per la falta de neu

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’organització de la travessia internacional d’esquí de muntanya Open Vall Fosca, que el proper dia 24 havia de celebrar la setzena edició, va anunciar ahir una nova cancel·lació, la quarta de forma consecutiva. La falta de precipitacions i el mal estat en el qual es troba la poca neu que hi ha a la zona, que no garanteix la seguretat dels esquiadors, han obligat l’organització, compartida entre el Club Esquí Pobla de Segur (CEPS) i l’ajuntament de la Torre de Capdella, a prendre aquesta decisió.

“La falta de neu a tot el Pirineu, que afecta també la Vall Fosca, obliga a suspendre la carrera d’esquí de muntanya que s’havia de celebrar el 24 de febrer. L’organització ha mantingut l’esperança fins a l’últim front atlàntic, ja que algunes previsions donaven la possibilitat d’una nevada abundant que no s’ha produït”, segons el comunicat.

Albert Blázquez, director de la prova, reconeixia ahir que “hem esperat fins a l’últim moment per si la meteorologia ens era propícia, però les previsions no són gens bones i hem hagut de suspendre-la perquè no hi ha neu, i la que hi ha és en cotes molt altes. El recorregut arranca normalment als 1.700 metres i ara hauríem d’anar buscar la neu per sobre dels 2.200, cosa que fa inviable traçar un itinerari”.Aquesta setzena edició de l’Open Internacional Vall Fosca, que va nàixer el 1995 i té caràcter biennal, porta quatre anys seguits ajornant-se, ja que l’última vegada que es va celebrar va ser el 2019. El 2021 va haver de cancel·lar-se a causa de les restriccions que encara hi havia per la pandèmia de la covid i els anys successius, 2022, 2023 i el present, les cancel·lacions han estat motivades per la falta de neu.