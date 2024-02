Berta Segura disputarà avui la final de 400 a Ourense

L’atleta lleidatana Berta Segura disputarà avui la final dels 400 metres en el Campionat d’Espanya en pista curta (abans pista coberta), que es disputen a Ourense. Berta va passar a la final amb la segona millor marca de totes les semifinals, 53.46, que és també la seua millor marca personal (tenia 53.69). Berta va competir en la mateixa semifinal que la seua germana, Mar Segura, que va finalitzar en la mateixa en la sisena posició amb un temps de 56.39, per acabar la competició al lloc 21 de la general.

En la jornada d’ahir Arnau Monné, atleta lleidatà que competeix amb el Playas de Castellón, es va classificar per a la final dels 60 metres, després de superar la primera ronda i les semifinals, aquestes amb 6,72, millor marca personal. En la lluita amb les medalles partia amb la quarta millor marca de tots els finalistes, encara que va acabar la cursa cinquè, amb un temps de 6.73, en una final en la qual l’or va ser per a Sergio López, que va parar el crono en 6.64.Quant a la resta de la participació lleidatana d’ahir, Bernat Erta no va aconseguir el pas a la final, encara que després de les semifinals va recordar que l’objectiu de la temporada està centrat a aconseguir plaça per als Jocs de París amb l’equip espanyol de relleus 4x400. “M’he vist bé, m’he preparat més per a l’aire lliure, però estic content perquè entrenant-me em veig bé”, va valorar.Elena Llobera, per la seua part, es va classificar en la vuitena posició en salt de llargada i Marwa El Khouya Ali va finalitzar al lloc 12 als 3.000 metres.En la resta de la jornada, la palentina Marta García i Adel Mechaal es van proclamar aquest dissabte campions d’Espanya de pista coberta de 3.000 metres, en una jornada en què també van brillar Pablo Torrijos amb el seu setè títol en triple salt i Belén Toimil i Malen Ruiz de Azua amb el quart en pes i perxa, respectivament.També hi va haver representació lleidatana en diferents campionats de Catalunya de categories de base. En sub-16, Jana Queralt, del Lleida UA, es va proclamar campiona de Catalunya en 60 tanques en la prova de Sabadell, mentre que a Gavà Mar Serrano (FC Barcelona) i Àxel Zarranz (Xafatolls) van ser campions en 5.000.