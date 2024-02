Canvi de rumb del Cadí la Seu

El Cadí es va imposar ahir al Gernika al Palau (68-59), acabant amb una ratxa de tres derrotes consecutives a la Lliga Femenina i distanciant-se de la zona de descens després de la derrota del Gran Canària a Vigo (78-66). La interior Lydia Rivers, l’últim fitxatge del Sedis, va ser una de les més destacades (11 punts i 5 rebots) al costat de Júlia Soler, màxima anotadora amb 18 punts, en un partit dominat des del principi pel conjunt de l’Alt Urgell.

Téllez va sorprendre amb Rivers en el quintet inicial i la pivot nord-americana no va tardar gens a respondre a la confiança amb 4 punts gairebé consecutius, en una bona arrancada del Cadí. Un parcial de sortida d’11-2 va provocar el primer temps mort del tècnic visitant, Lucas Fernández, i les basques van buscar reaccionar davant d’un Cadí encertat i que no va tardar a assolir els 12 punts de màxima renda (19-7) amb un triple de Campisano. Un altre de Flores va reduir el marge de les locals, però Guri, sobre la botzina, va deixar el 21-10 al final del primer quart.Melgoza va elevar a 13 punts la màxima diferència, però el Cadí va encaixar un parcial de 0-6 i Téllez va gastar el seu primer temps mort. A més, Campisano sumava dos faltes i Soler tres. Van reaccionar les lleidatanes de la mà de Remenárová i Lahtinen, que van firmar un 7-0 amb el qual el Sedis es va situar 14 punts davant (30-16). Nova aturada de Lucas Fernández i triple de Buch per frenar les locals. Campisano va cometre la tercera personal i els àrbitres van entrar en acció per ajustar el marcador (32-25) abans d’un nou temps de Téllez. Una antiesportiva de Da Silva i una absurda falta d’Ariztimuño a falta de 6 dècimes van provocar un nou parcial per a les lleidatanes, que van aconseguir anar-se’n al descans amb un avantatge de 14 punts (39-25).

El Gernika va sortir decidit al segon temps, intimidant i rebaixant la barrera dels 10 punts. Tanmateix, dos triples seguits de Soler i Campisano van renovar la màxima diferència (49-34), deixant les basques molt tocades. Buch no va trobar una companya que l’ajudés a solucionar la situació, mentre que Soler continuava impartint un recital, anotant el seu tercer triple (56-41). Buch va intentar rebaixar diferències, però Rivers va deixar els 15 punts abans d’entrar a l’últim quart.Watts, exjugadora del Sedis, va anotar el seu primer triple i va amenaçar de liderar la reacció visitant, que també va jugar amb Zoe Hernández, cedida pel Cadí. Però a les visitants no els va sortir res i les lleidatanes no feien més que ampliar la renda. La diferència va arribar a ser de 19 punts (68-49) abans d’una aturada de Lucas Fernández a 4:26 del final. La raó era que fins i tot estava en perill l’average particular (78-64 en el duel de la primera volta). A les jugadores i cos tècnic del Cadí va semblar no importar-los aquesta circumstància, ja que els últims minuts va ser un monòleg del Gernika, que continuava lluitant per, almenys, maquillar el resultat. Els tirs lliures van permetre a les basques firmar un parcial de 0-10, anar-se’n del Palau amb una derrota menys dolorosa i amb l’average particular guanyat (68-59).

La victòria sobre el Gernika i la derrota, també ahir, del Gran Canària permeten al Cadí situar-se 4 triomfs per sobre de la zona de descens a falta de 9 jornades per al final de la fase regular. A més, la zona de play-off pel títol és a només dos triomfs de distància, després de l’esperada derrota del Ferrol, pròxim rival de les lleidatanes, a la pista del Perfumerías Avenida (78-65). Per la seua part, l’Ensino visita avui la pista del Barça CBS i les de Lugo també poden quedar a dos victòries de distància.

“Poder entrenar en condicions dona resultats”

Fabián Téllez, tècnic del Cadí la Seu, va manifestar després de la victòria que “és un pas important, però encara queda molt al davant. La Lliga està tan igualada que no podem parlar d’un objectiu aconseguit”. A més, va voler destacar que “poder entrenar tota una setmana amb deu jugadores, poder gestionar els descansos, és una cosa que no hem tingut durant tota la temporada i ara es poden veure els resultats. Parlar d’altres objectius que no siguin la permanència és una fantasia que no ens podem permetre a hores d’ara”. Téllez també es va mostrar molt satisfet amb el debut de Rivers. “Ha demostrat que treballa bé”, va destacar.