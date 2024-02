Dos podis a casa

El CE Torregrossa i el CP Térmens es van emportar una medalla en la seua participació a l’Open Cat Xous Nivell 3, disputat ahir al Barris Nord de Lleida davant de prop d’un miler d’espectadors que van gaudir de les coreografies d’unes 300 patinadores. El Torregrossa va quedar primer en la categoria xou petit amb la coreografia El meu superpoder i el Térmens es va emportar la plata per Elàstics en quartets júnior, en la qual el CE Bell-lloc d’Urgell va quedar en cinquena posició amb Metamorfosi. Per la seua part, el Lleida PA va acabar setè en xou júnior i el CP Solsonès va firmar una cinquena i una sisena places per Compte enrere, en quartets sènior, i per Brunzit daurat, en xou petit, respectivament.

Els guanyadors en les categories de quartets van ser el CP Manlleu per Les ratetes presumides, en quartets cadet; el CP Voltregà per The power of science, en quartets júnior; i el CPA Masquefa per The rocket girls, en quartets sènior. Per la seua part, en les categories de xou van guanyar el CPA Setmenat per Eternity, en xou júnior, i el CP Sant Fost per Aforisme, en xou gran. L’esdeveniment va acabar amb tres actuacions d’exhibició de la categoria màster i l’entrega de medalles.Aquest any, després del canvi de format, la competició ha passat de tenir una primera fase territorial a una d’oberta amb quatre nivells, en la qual passarien vuit equips per categoria i nivell. Tanmateix, tots els equips que van competir ahir disputaran el campionat català de nivell 3, que se celebrarà el 9 i 10 de març a Reus, a l’haver-hi menys de vuit participants per categoria.