Dura derrota del Balàfia Vòlei davant d'un Roquetes que el supera a la taula

El Rodi Balàfia Vòlei va encaixar ahir una dura derrota a la pista del CV Roquetes, tant pel resultat, un contundent 3-0, com per les conseqüències classificatòries, ja que l’equip tarragoní venia just per sota dels lleidatans a la taula i, amb el triomf, els supera malgrat estar empatats. Per això, l’equip lleidatà ocupa la penúltima plaça, per la qual cosa es torna a posar de ple en la lluita per evitar el descens, tot i que encara molt lluny del cuer, el Cisneros, que encara no ha sumat cap punt. En un primer set que transcorria igualat, el Balàfia va passar de l’empat a nou al 18-13 favorable a Roquetes, que va encarrilar el 25-16 final. Un mal parcial en atac també va condemnar els lleidatans al segon parcial, que va arribar a estar empatat a 14 però que va tornar a quedar-se del costat local després d’una empenta final (25-19). El tercer set es va decantar des d’un inici i va condemnar el Balàfia a la derrota (25-15).