L'AEM, contra el Barça B abans de l'aturada

L’AEM afronta avui el seu últim desafiament (12.00/Lleida En Joc) abans d’una aturada de dos setmanes, amb la difícil visita del talentós Barça B al Recasens. El filial blaugrana va trencar diumenge passat –amb un empat davant de l’Atlètic B (1-1)– una ratxa de cinc victòries consecutives, que l’han enfilat a una còmoda tercera plaça, abans d’enfrontar-se a un AEM que suma un punt dels últims nou possibles, però que té assegurat que acabarà la jornada en llocs de play-off.

Tanmateix, ara tanca la promoció com a sisè classificat, després que l’Osasuna arrabassés la cinquena plaça a les lleidatanes al vèncer ahir l’Atlètic B (2-4) i després d’imposar-se en el duel directe de fa set dies a Tajonar (1-0).El tècnic de les lleidatanes, Rubén López, va apuntar que “l’equip s’ha refet bé” de la derrota davant del conjunt navarrès i va destacar que “les jugadores han estat molt autocrítiques amb la mala primera part que vam fer i estan conscienciades que no poden faltar els nostres signes d’identitat, perquè si no anem a les pressions amb un 100% d’intensitat ens costarà molt fer ombra al rival”.Precisament, del Barça B va apuntar que “són un equip que no té por, sempre juga igual, arriscant moltíssim en sortida de pilota amb les centrals i la portera”. “En la pressió és on ens hem de fer-nos fortes, com ja vam fer l’any passat amb dos robatoris que ens van donar la victòria [l’AEM va vèncer per 2-0] perquè si la superen són molt ràpides i perilloses”, va afegir el tècnic, que espera “un guió similar” a l’últim partit a casa davant del Deportivo, que va acabar en empat.Rubén López tindrà la important baixa de Loba en el lateral, ja que compleix cicle d’amonestacions, i s’uneix a les absències de les lesionades Mariajo, Laura Fernández, Lorena i Recarte, aquesta última amb molèsties. En canvi, Aithiara torna a la convocatòria després de superar la seua lesió, mentre que Palacios i Evelyn seran dubte fins a l’últim moment.