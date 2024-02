El Lleida afronta un nou repte lluny de casa

El Lleida Esportiu torna a trobar-se avui (12.00/Lleida En Joc) davant de la seua assignatura pendent aquesta temporada: els partits lluny del Camp d’Esports i especialment els que es juguen sobre gespa artificial.

Sobre aquesta superfície, el conjunt blau ha sumat cinc punts de 24 possibles, amb un únic triomf, contra la Penya Independent (0-1). Avui, també a Eivissa, visitarà la Penya Esportiva amb la intenció de millorar aquestes xifres i aconseguir un triomf que li permeti assegurar almenys el coliderat.Una setmana més, la lluita per la primera plaça està atapeïdíssima, amb l’Hèrcules liderant empatat a 42 punts amb el Lleida, segon, i el Badalona Futur, tercer. A més, tots ells comparteixen un average particular de +13 i avantatgen en només un punt l’Europa, que està quart.Amb tot, l’equip d’Ángel Viadero s’enfrontarà a una Penya Esportiva dirigida pel lleidatà Alberto Gallego, que va arribar a l’equip en la jornada nou i ha revolucionat la plantilla al mercat d’hivern, amb fins a nou baixes i set fitxatges, un d’ells el fins llavors capità blau, Toni Vicente.L’equip eivissenc va canviar un gran nombre de peces per intentar arribar a uns llocs de play-off que ara té a cinc punts, després d’encadenar dos derrotes fora de casa en les dos últimes jornades, amb València Mestalla (1-0) i Badalona Futur (2-1). Per aquesta raó, la Penya Esportiva intentarà millorar les seues prestacions al Municipal de Santa Eulària des Riu, on va sumar dos victòries en els seus dos últims encontres, encara que anteriorment va arribar a caure golejat per 1-5 davant de l’Hèrcules.Ángel Viadero, entrenador blau, no podrà comptar amb Neyder Lozano, expulsat amb el Manresa, ni amb Javi Soto, baixa per molèsties, i va destacar que la Penya Esportiva “és un equip molt valent, tant en defensa com en atac”. Sobre l’apartat defensiu, va destacar que “són un equip que t’ofega, que no et concedeix un metre perquè pressiona molt bé cap a dalt”. A més, va afegir que “en atac acumulen molta gent en zones de rematada i són un equip difícil de parar”. “La veritat que em semblen un bon equip”, va concloure.

Els nou partits de la jornada es disputen avui

La jornada 23 es disputa avui al complet. Dos dels rivals directes del Lleida, Hèrcules i Europa, jugaran a les 12.00 i a casa, contra la Penya Independent i el Cerdanyola, respectivament, mentre que el Badalona Futur tancarà la jornada amb la visita al València Mestalla, a les 18.00.