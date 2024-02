El Barça i el Nàpols, dos campions en hores baixes

L’Stadio Diego Armando Maradona de Nàpols acollirà dimecres un duel entre els napolitans i el Barcelona, al qual els dos equips arriben en hores baixes, en una competició, la Champions, que els dos veuen com una taula de salvació a una temporada grisa.

El Barça i el Nàpols es van classificar per a aquesta competició com a campions de les seues respectives Lligues, però a hores d’ara tenen molt difícil revalidar el títol. En el cas del Nàpols és pràcticament impossible, ja que si el Barça és tercer, a 8 punts del Reial Madrid després dels resultats d’aquest cap de setmana i encara tenen opcions de lluitar pel títol, el Nàpols és novè, a 27 punts de l’Inter de Milà, que va amb pas ferm cap a l’Scudetto.Els dos entrenadors, Xavi Hernández i Walter Mazzarri, ja saben que no seguiran la pròxima temporada. El de Terrassa ja va anunciar que se n’aniria el 30 de juny i el seu col·lega, després de l’enèsim mal resultat del Nàpols a la Sèrie A –dissabte va empatar a casa 1-1 davant del Genoa–, segueix al càrrec precisament perquè dimecres té un duel vital davant del Barça. En qualsevol cas, si el Nàpols cau en aquesta eliminatòria ho farà també el cap del seu tècnic i si és el Barça l’eliminat, la pèrdua d’ingressos que això suposaria per a un club econòmicament amb l’aigua fins al coll, també Xavi quedaria en una situació molt compromesa.Davant d’aquest enfrontament, el Barça s’aferra als bons números que presenta a la Lliga com a visitant. Després de la victòria de dissabte al camp del Celta (1-2), el Barcelona és l’únic equip que encara no ha perdut fora de casa, ja que ha sumat 7 victòries i 5 empats en les seues sortides. Madrid i Girona, per sobre seu a la classificació, n’han perdut un cadascun com a visitants.

La reacció d’orgull del Rayo Vallecano en l’estrena a la banqueta d’Íñigo Pérez, igualant de penal amb l’esperat retrobament amb el gol de Raúl de Tomás el gol matiner de Joselu, manté oberta la Lliga. Al Madrid li va faltar contundència, només va poder sumar un punt i el Girona, que avui visita l’Athletic, té l’oportunitat de situar-se a tres punts del líder. El Barça, després de la victòria dissabte al camp del Celta, li ha retallat dos punts i ara queda a 8.

Al Rayo, a Vallecas, mai no se l’ha d’infravalorar. Per molt que porti més de quatre mesos sense vèncer davant de la seua fidel parròquia. Ho va notar l’equip de Carlo Ancelotti malgrat una superioritat aclaparadora inicial. Passant per sobre d’un rival en crisi amb un físic poderós, trobant espais per fer mal, colpejant-lo en la primera opció per augmentar els seus dubtes. Mancat d’esperit competitiu en partits recents que va deixar escapar amb accions en els últims compassos, la qual cosa li va costar el lloc a Francisco i en caiguda lliure, va aparèixer Íñigo Pérez, per canviar el rumb i intentar recuperar la tranquil·litat. No el va afectar encaixar el 0-1 tot just començar el matx.Va reaccionar el Rayo amb orgull i un xut de Trejo, que rumb a la porteria va colpejar a la mà de Camavinga. El VAR va advertir el col·legiat i De Tomás no va perdonar l’oportunitat d’empatar. Quedava molt, però no hi va haver més gols i el Madrid es va deixar dos punts.

La Reial Societat va posar punt final a una mala ratxa al derrotar 1-2 el Mallorca a Son Moix amb un cop de cap de Mikel Merino al minut 92. L’equip donostiarra no guanyava a la Lliga des del 23 de gener. Aquesta victòria el situa en la sisena posició. Pel que respecta a Segona divisió, el líder Leganés va guanyar 3-0 l’Alcorcón i manté 4 punts sobre l’Eibar, que va empatar 0-0 a Elx.

Sessió de recuperació a la Ciutat Esportiva

Després de la victòria de dissabte davant del Celta (1-2), els blaugranes ja tenen la ment posada en el Nàpols. Els jugadors del primer equip van completar ahir un entrenament de recuperació a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva.

L’Espanyol trasllada el seu enuig a la Beckett

L’Espanyol va traslladar ahir el seu enuig a la Sala Beckett per l’obra de teatre Cacophony, en la qual un jugador del club és acusat i absolt de violació. El club va dir que “és una falta de respecte” i la sala va mostrar després la seua incredulitat.