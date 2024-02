El Barça s'ensorra

El Madrid es va proclamar ahir campió de la Copa al superar el Barça (96-85) en una final que va complir les expectatives però en la qual els blaugranes es van anar quedant sense energia, especialment durant l’últim quart. Els blancs es van emportar el seu títol 29, quatre anys després de l’última ocasió, també a Màlaga.

En quatre minuts, els blaugranes només sumaven una cistella de Parker i ja perdien per 7 punts. A poc a poc, la batalla es va anar equilibrant i ni uns ni d’altres aconseguien imposar el seu joc. Satoransky i Laprovittola, amb dos triples, van igualar el matx al final dels primers 10 minuts (19-19). El cinquè clàssic del curs va seguir sense amo en l’inici del segon quart. Un triple sobre la botzina de Kalinic va permetre anar-se’n al Barça dos punts a dalt als vestidors (43-45).El guió no va variar després del descans per a alegria dels espectadors. Vesely va començar a lluir canell, amb 8 punts en 5 minuts, els mateixos que un Deck que va tirar de caràcter per prolongar la incertesa amb accions de molt mèrit. Ambdós jugadors van monopolitzar els respectius atacs durant diversos minuts, amb permís d’un Parker que va aportar qualitat en totes les seues accions (66-63). El Madrid va començar millor el quart decisiu. A base de triples, amb dos de Yabusele i un tercer de Deck, va aconseguir en 2 minuts i mig la primera escapada seriosa, un 77-68 que va obligar Grimau a cridar els seus a capítol. Una nova escomesa blanca (86-77) va posar contra les cordes l’equip blaugrana, que no va poder recuperar-se i va acabar clavant el genoll davant del final devastador del nou campió.Grimau, molt molest amb els àrbitres, va dir després del partit que “no hem perdut per ells, però el criteri no és el mateix”.