Reacció i punt meritori

L’AEM va saber reaccionar a una arrancada fatal per als seus interessos i, a partir de l’entrega i la solidesa que el caracteritzen, va rescatar un punt que n’haurien pogut ser més davant del sempre temible Barça B (1-1) en un Recasens que, com és habitual amb les blaugranes, es va omplir a vessar. En desavantatge des de l’inici, l’AEM va contenir a poc a poc les tones de talent del Barça B, va empatar en un córner i va tenir ocasions per fins i tot guanyar, sempre a les botes de l’ahir indetectable Alba Quintana. Tanmateix, els dos equips van firmar les taules i l’AEM se’n va a les dos setmanes d’aturada amb quatre punts de marge dins del play-off, malgrat sumar només dos punts dels últims dotze. Davant de la baixa de Loba per sanció i les molèsties de Palacios, Rubén López es va veure obligat a modificar tota la defensa, amb Hitomi passant de central a lateral esquerra, Meri Martorell de la banda esquerra a la dreta i una parella de centrals inèdita, amb Silvia Peñalver titular per primera vegada des de la seua arribada al gener i Jeni, que tornava als terrenys de joc nou mesos després d’una operació de menisc i ho feia a l’onze. Cap d’elles, ni gairebé qualsevol altra companya, va tocar la pilota abans del 0-1. Després d’una llarga possessió inicial blaugrana, l’AEM va recuperar breument la pilota a prop de la seua àrea, però aquesta va acabar a peus de Dragoni, internacional i mundialista amb la selecció italiana, que es va treure una fuetada des de la frontal inabastable per a Laura Martí (0-1). En només dos minuts, el pla lleidatà es va torçar del tot, sabent que les opcions es basaven en la solidesa davant d’un Barça B invicte aquest 2024. Tanmateix, va assumir que li tocaria resistir a l’inici amb un rival exultant després del seu gol i ho va fer sense nerviosisme, esperant el seu moment, que va començar a arribar a partir del minut 20. Amb dos tímids intents d’Aithiara, després d’una recuperació alta i un cop de cap, l’AEM va guanyar metres i, al 25, va forçar el córner amb què va arribar l’empat. Noe Fernández va centrar al segon pal, on Hitomi va rematar de cap. Meri Muñoz va evitar el gol, però el rebuig va caure als peus d’Alba Quintana, que va viure el primer episodi del seu desacord amb el gol, enviant la pilota al pal sola davant de la porteria. Tanmateix, la decepció es va convertir en alegria a l’instant, perquè Raquel Quintana va posar el peu en el rebot i va empatar (1-1). El gol va acabar de despertar el Recasens i el domini del Barça va ser cada vegada menys feridor, amb un centre del camp, amb la lleidatana i exaemista Alba Caño, que cada vegada brillava menys i un atac que no concretava davant de l’elevada i segura defensa de l’AEM. Així va ser com, al 40, Alba Quintana va tenir el 2-1. En una centrada bombada, va ser la més llesta dins de l’àrea i va ficar la punta de la bota per superar Meri Muñoz, però no va obtenir el gol a causa de la miraculosa intervenció de Szymczak sota pals amb una xilena. La canària va repetir tot just sortir dels vestidors, amb una gran jugada individual que es va complicar després d’un mal últim control i va acabar al cos de la meta visitant. Malgrat el control de la possessió, el conjunt blaugrana no trobava els camins cap a l’àrea i només ho va intentar des de lluny. De fet, després d’un tímid llançament de falta de Ranera, que va obligar a l’estirada de Laura Martí, abans del descans i uns altres dos intents de Celia i Ainoa, la seua única ocasió clara va arribar en una sortida en fals de Laura Martí a una pilota llarga cap a Martret, que va superar la portera però no va poder amb la parella de centrals, que va resoldre l’acció i van ser la salvaguarda per a un AEM al qual van flaquejar les forces en els minuts finals, però que va poder sumar el primer empat davant del Barça B després de 22 duels.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, se’n va anar del xoc “content, perquè hem sumat un punt díficil i molt important per a nosaltres”. L’entrenador va argumentar aquesta sensació perquè “el partit se’ns ha posat molt complicat, ja que davant d’un rival com el Barça que ja per si mateix té molt la pilota, amb el resultat al seu favor la guarda més i t’obliga a fer un pas endavant. L’hem fet i per això me’n vaig content perquè l’equip s’ha refet bé. El punt és merescut i hauríem pogut fins i tot guanyar”. A més, va afegir un detall més per valorar el punt, ja que va destacar que “el Barça B no ha perdut aquest 2024 i només havia encaixat un gol fins ara”. Tanmateix, va lamentar que “hem encaixat un gol gairebé sense haver tocat la pilota en una badada greu que no podem cometre”, en el que va ser el seu únic retret al treball defensiu de l’AEM. “Hem jugat tot el duel amb la línia avançada perquè si et defenses a prop de l’àrea davant del Barça tens problemes i crec que la defensa ha estat molt seriosa”, va destacar.

Per la seua part, Jeni Santiago, que va reaparèixer després d’una llarga lesió, va reconèixer que “he tingut una sensació estranya després de tant temps” i va valorar que “hem tingut calma per imposar els nostres temps i empatar”. Al seu torn, Alba Quintana també va apuntar que “a poc a poc hem anat millorant” i es va prendre amb filosofia el fet d’haver-se quedat a molt poc d’estrenar-se com a golejadora. “Abans no generava ocasions i ara, amb treball, en vaig tenint. Ja entrarà algun dia”, va declarar.