La salvació es posa molt cara

El Finques Prats Lleida Llista es va complicar una mica més la permanència a l’OK Lliga al caure ahir davant del Sant Just (1-2) en un altre partit idèntic als anteriors. Els d’Edu Amat van dominar i, com sempre, van gaudir de moltíssimes més ocasions que el rival, però la falta d’encert i els pals, ahir tres, van evitar una victòria que van merèixer però que se’ls continua resistint. Ja són onze les jornades, entre Lliga i Champions, que no guanyen i ahir van encadenar la quarta derrota a la competició domèstica, deixant escapar una immillorable ocasió per sortir de la zona de descens directe, arran de l’empat entre Girona i Rivas, i atansar-se a dos punts de la salvació, que continua marcant, amb cinc punts més, el Caldes, el pròxim rival que visitarà l’Onze de Setembre.

El Finques Prats, conscient del que hi havia en joc, va sortir llançat i pràcticament va tancar el Sant Just a la seua parcel·la, però de nou la falta de punteria li va impedir controlar, a part del joc, el marcador. Tot i així, va colpejar primer i, a més, molt aviat, ja que Moncusí va armar un tret des de la dreta que va sorprendre Elagi Deitg (1-0), que tornava com a rival per convertir-se, com en l’anada, en el botxí del seu exequip. El conjunt barceloní va respondre immediatament i ho va fer amb un tret de Crespo que va repel·lir el pal. Aquesta va ser l’única clara ocasió en tota la primera part al marge del gol.El Llista es va reposar de l’ensurt i va tornar a agafar el comandament, amb una fèrria defensa i ràpids contraatacs. En un, Moncusí no va estar encertat a batre el porter rival, i un minut després tampoc va aconseguir transformar un penal assenyalat sobre Cabezas a l’aixecar massa l’estic dins de l’àrea intentant refusar. Els llistats continuaven perdonant ocasions, com una doble rematada de Paiva al 8 i una contra de Badia un minut després. I com sempre ho van acabar pagant a l’encaixar l’empat en un tret llunyà de Pujalte que va sorprendre Zapater, que no va veure la bola.Edu Amat va demanar temps per arengar els seus, que van tornar a pista més entonats i van tornar a tancar el Sant Just, però la fortuna els continuava sent esquiva en atac. Al 19, Aragonès va enviar una bola al pal sol davant de Deitg i el mateix jugador va tenir dos contres seguides que tampoc va saber concretar. El conjunt barceloní creava molt perill amb boles penjades a la recerca d’algun rebuig, com el que li va caure a Pujalte en el minut 20, encara que Zapater va resoldre bé i el matx va arribar al descans en taules, malgrat que en els últims minuts hi va haver dos clars penals, un sobre Folguera i un altre sobre Aragonès, que va rebre un cop d’estic a la cara de Deitg.A la represa, el Finques Prats va tornar a sortir llançat i Paiva i Ojeda van tenir dos clares ocasions per fer pujar el 2-1, però Deitg ho va evitar. Els àrbitres, molt permissius amb la duresa dels barcelonins, van castigar cada contacte local, la qual cosa va fer que als sis minuts caigués la desena falta llistada. Per sort, Pujalte va enviar la directa al travesser i el Llista va tornar a la càrrega, però Deitg continuava incommensurable.I quan més apretava el Finques Prats va arribar l’1-2, tot un cop d’Edu Fernández que va deixar molt tocat l’equip. Els llistats, que van començar a evidenciar molt nerviosisme, van intentar reaccionar i van tenir ocasions per avorrir, no només per empatar sinó per emportar-se els tres punts, però Deitg seguia en estat de gràcia i quan no arribava l’igualadí era el travesser el que evitava el gol, com en trets de Paiva (46’) i Nico Ojeda (49’), aquest últim després que Rodríguez fallés un penal que els àrbitres no van dubtar a assenyalar, una cosa que no van fer a l’àrea rival malgrat que hi va haver jugades per assenyalar-ne.

Edu Amat no es va mossegar la llengua i va carregar contra l’actuació arbitral. “Al marge de les ocasions que hem fallat, també cal lamentar altres accions. Ja no sé què pensar dels arbitratges. Que et xiulin un penal en el minut 7 no vol dir que els següents que hi ha no ho siguin. El que els xiulen a ells ho és, però a l’altra àrea n’hi ha hagut tres d’iguals. Crec que hi ha hagut un desajust arbitral des del primer moment i no ens han permès els contactes que sí que els han permès a ells. Me’n vaig molt descol·locat perquè són bastantes setmanes que ho venim patint. Des que ens vam queixar el dia de l’Alcoi [pel gol fantasma] sembla que estiguem assenyalats, però no podem fer res més que continuar treballant per donar la volta a la situació fins que tinguem opcions, i quan no en tinguem també, perquè representem un club històric”, va apuntar el tècnic, que va descartar presentar més queixes a la Federació pels arbitratges. “No, perquè si et queixes t’assenyalen”, va dir, al·ludint a un missatge que va rebre del president dels àrbitres després d’Alcoi, amb la captura de pantalla del Facebook del club sobre la queixa i la frase “això no ajuda”. “Aquest és l’últim missatge. Tenim molt clar que nosaltres no podem parlar amb els àrbitres”, va sentenciar.

Sobre el matx d’ahir, el tècnic llistat va assenyalar que “l’equip ha fet un bon partit, generant més del doble d’ocasions que el rival, però no les hem aprofitat i ells les poques que han tingut sí”.