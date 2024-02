El Trail Sagrat Cor reuneix 350 atletes en la setena edició

La setena edició del Trail Sagrat Cor d’Alguaire, puntuable per a la Lliga Ponent Trail, va reunir ahir 350 atletes en una prova d’11 quilòmetres i 450 metres de desnivell positiu i que té com a gran dificultat els 327 esglaons que s’han de superar en el tram final per arribar al mirador del Sagrat Cor. El guanyador en la categoria masculina va ser Joan Torné (Geo Blue Motors), que va invertir un temps d’1:09:23, mentre que el segon, Paul Iacob (Club Atletisme Aitona), va entrar a només 3 segons. L’atleta independent Adrià González va ser el tercer i va entrar a meta a només 14 segons del guanyador, la qual cosa demostra la igualtat que hi va haver en aquesta prova.

Quant a la categoria femenina, la vencedora del Trail Sagrat Cor 2024 va ser Marta Millaruelo (Unbroken Pro Team), que es va imposar amb un temps d’1:22:24. Anna Jové (Tri 4.40) va entrar en segona posició, a 5 minuts de la vencedora, mentre que Raki Garsaball (Clos Pons Thai Runners) va completar el podi, concloent el recorregut en un temps d’1:29:43.Quant a la categoria sub-23, la prova masculina va ser per a Albert Vall (Segarra), amb un temps d’1:10:02 i quart a la general. Rubén Renales (Aitona) va ser segon en aquesta prova, mentre que el tercer classificat va ser Marko Usabiaga (Ollu Racers). En categoria sub-23 femenina, la vencedora va ser Isona Cortasa, que va completar el recorregut amb un crono d’1:34:12. Maria Camps (Miralcamp) va ocupar la segona posició en el podi i Alba Farré (Lo Makot) es va endur el tercer lloc. L’organització també va crear una classificació amb els atletes veterans, entre els quals va destacar Raki Garsaball, que va acabar tercera en la prova absoluta femenina.