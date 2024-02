Bagnaia mana i Marc Márquez segueix adaptant-se

Ducati va començar l’últim test de pretemporada de MotoGP al circuit qatarià de Lusail igual que va acabar l’anterior a Malàisia, al capdavant de la taula de temps i marcant la pauta. La casa de Borgo Panigale va posar dos de les seues vuit motos a les dos primeres places, amb Peco Bagnaia al capdavant i Jorge Martín darrere seu, els dos grans animadors del curs passat, el campió i subcampió, respectivament. Marc Márquez, al qual es va veure més desinhibit pilotant, va arribar a figurar a la segona plaça a meitat de sessió, al darrere de Maverick Viñales, encara que ambdós van rodar lluny del rècord absolut de la pista, que té des de l’any passat l’italià Luca Marini. Al final va acabar a la setzena plaça, a 0.919 del líder, i va ser superat de nou pel seu germà Àlex, que va firmar el setè millor registre de la sessió, a mig segon del campió italià.

El pilot de Cervera va completar 58 voltes amb la seua Ducati de l’equip Gresini Racing, la que el 2023 portava Johann Zarco, i només tres pilots van donar tres voltes més que ell en aquesta primera jornada (Maverick 60, Bezzecchi 62 i Acosta 73), amb la qual cosa la feina d’adaptació, a base d’acumular quilòmetres amb la seua nova muntura, segueix el seu curs. Marc es mostrava satisfet al final de la sessió. “Ha estat un dia bo encara que la posició no ho reflecteixi. Veient només la classificació, sembla que ha estat un dia dolent, però hem treballat bé, i constant, evolucionant a poc a poc. M’he trobat millor al final que al principi, que en els tests és del que es tracta”, assegurava el de Gresini Racing, immers en plena adaptació a la Ducati després d’haver corregut durant 11 temporades per a Honda. Va comparar amb les seues sensacions de l’any passat en la pista de Lusail, quan va parar el crono en 1:52.1, un temps encara millor del que va marcat ahir (1:52.959): “Ha estat bastant diferent del que recordava de l’octubre de l’any passat, però és veritat que estem treballant en el bon camí i que hem fet alguns passos, especialment al final.” “Soc humà i els anys van passant. Veurem si pas a pas puc estar cada vegada més a prop, però no és el meu objectiu. Si l’objectiu és intentar guanyar serà una gran frustració”, va reconèixer Marc.