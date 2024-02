El Barça obté la sisena Copa Intercontinental de la seua història

El Barça es va proclamar ahir campió de la Copa Intercontinental d’hoquei patins per sisena vegada en tota la seua història després de superar el FC Porto per 3-6 en la gran final celebrada a l’històric Aldo Cantoni de San Juan (Argentina). El partit es va haver de resoldre a la pròrroga, després del 3-3 al final del temps reglamentari. En dones el títol va ser per al Gijón, que va derrotar el Palau de Plegamans en els penals (3-3).