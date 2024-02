L'Est s'imposa en l'All Star Game amb rècord d'anotació

El dominicà Karl Anthony Towns va ser el màxim anotador de l’All Star Game, amb 50 punts, però el seu equip, el de la Conferència Oest, va ser totalment superat pel de l’Est, que es va imposar 211-186, en un partit que va suposar un rècord d’anotació i en què no hi va haver defenses. L’MVP va ser per a Damian Lillard, de l’equip guanyador, que en va anotar 39. LeBron James va disputar el seu vintè All Star i després del partit va dir que vol ser a l’equip EUA als Jocs Olímpics de París.