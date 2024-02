Dani Alves, condemnat a 4 anys i mig de presó per violar una jove a Barcelona

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a quatre anys i mig de presó el futbolista Dani Alves per agredir sexualment una jove en un lavabo de la discoteca Sutton el 30 de desembre de 2022.

El tribunal ha comunicat la sentència aquest dijous a totes les parts de la causa i al mateix jugador, que ha estat traslladat de presó per rebre la sentència. La Fiscalia havia reclamat una condemna de 9 anys de presó per a Alves i l’acusació particular, que exerceix la denunciant, en va reclamar 12.