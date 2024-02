Daniel Culleré guanya la Copa Since 90

Daniel Culleré, jugador del Club Tennis Lleida, es va adjudicar el títol de la Copa Since 90-Hospitalet, en categoria cadet B, al superar a la final el primer favorit del torneig, César Echegoyen, per 4-0, 4-5 (5) i 11-9. Culleré partia com a cap de sèrie número 2 de la competició.