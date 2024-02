Paula Juste i Emma Carrasco, campiones d'Espanya

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La natació lleidatana va brillar ahir amb llum pròpia en la primera jornada del Campionat d’Espanya d’Hivern amb les medalles d’or de Paula Juste Sánchez (CN Lleida) en 50 metres papallona i d’Emma Carrasco Cadens (CN Sant Andreu) en 200 braça per partida doble (en categoria absoluta i, per tant, en sub-20), a més de la plata aconseguida per Jordi Carrasco Cadens (Club Inef Lleida) en els 400 lliures dels nascuts l’any 2008.

Cronològicament, la primera medalla arribava de la mà de Paula Juste. La recent mundialista a Doha es proclamava campiona d’Espanya de 50 papallona al marcar un registre de 27.00 segons per batre la seua marca personal de 27.22 del mes de desembre passat. Va ser una final molt igualada, ja que va superar només per una centèsima Alba Guillamon (27.01) i per cinc Amaia Cendoya (27.05).Per la seua part, Emma Carrasco es va imposar amb claredat en els 200 braça. Va fer un temps de 2:24.58 davant de la veterana Jessica Vall (2:25.21) i de Marina García (2:26.91). El més important és que la lleidatana va polvoritzar els 2:26.93 que tenia com a marca personal des del Mundial júnior 2022 al Perú, en el qual es va proclamar campiona d’aquesta prova. Aquest registre d’ahir també suposa que sigui la tercera espanyola més ràpida de sempre en la distància i la tercera capaç de baixar del 2:25, darrere les dos nadadores que la van acompanyar en el podi. A més, aquesta marca d’Emma redueix distàncies amb la mínima A per accedir als Jocs de París, que és 2:23.91. Carrasco haurà de buscar el pas olímpic a l’Open d’Espanya del proper mes de juny.

El botí de medalles per a la natació lleidatana el va completar Jordi Carrasco en la prova dels 400 lliures, en què va obtenir la plata amb 4:09.97 en la categoria de l’any 2008.Molt a prop del podi en aquesta mateixa prova dels 400 lliures es va quedar un altre lleidatà, Ferran Julià Tous, del CN Sabadell. El de Pallerols va marcar un temps de 3:53.82. L’or va ser per a Carlos Garach, que va fer rècord d’Espanya amb 3:47.98.De l’Inef Lleida, Àlex Michans va ser quart en 200 braça de l’any 2007 i Aleix Teixidó va ser desè en 400 lliures de l’any 2006.