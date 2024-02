Queixa del Mollerussa a la FCF arran d'un partit a Gardeny

El Mollerussa ha presentat una queixa formal davant de la delegació de Lleida de la Federació Catalana de Futbol (FCF) i el Comitè d’Àrbitres, per uns fets ocorreguts el dissabte dia 17, en un partit de categoria infantil entre el Gardeny i el Mollerussa B, en què, mitjançant una carta que els pares de l’equip han fet arribar a aquest diari, denuncien “amenaces” a l’àrbitre i als jugadors visitants i als pares, en el que qualifiquen d’“experiència surrealista que crèiem extingida en els camps de futbol”. Des del Gardeny neguen les amenaces, admeten que el partit en algun moment “va ser complicat” i la presidenta, Emilia Cuenca, denuncia al seu torn que des d’aquell dia “m’estan assetjant des de Mollerussa a les xarxes socials”.

Carles Claramunt, coordinador del Mollerussa, explica que “quan em van comunicar els fets, vaig parlar amb l’entrenador, que m’ho va ratificar, vaig reunir els pares i vam decidir fer la protesta. El que volem és que se sàpiga el que va passar i que es prenguin mesures perquè no li passi a ningú més”. Explica també que “els nens van acabar tan espantats que no volen jugar aquest cap de setmana i hem demanat ajornar el partit”.La mare d’un dels jugadors del Mollerussa admet que “vam tenir por” i ratifica tots els punts de la carta, en la qual assenyalen que un aficionat local “va saltar al camp, va amenaçar l’àrbitre” i “es va posar darrere de la nostra banqueta i li va donar cops”. El Mollerussa guanyava 0-2 i va perdre 5-3. Aquesta testimoni afegeix que “veient el joc dur del Gardeny, els nostres jugadors es treien la pilota de sobre perquè no la volien jugar”.

La carta afegeix que “el nostre entrenador es va trobar el vehicle danyat”. Cuenca diu que “no va ser ningú del club. Un cotxe el va colpejar i ens va deixar el nom i el telèfon, que vam comunicar al Mollerussa”, extrem aquest confirmat des del club del Pla. Segons Cuenca, el problema va començar quan “un jugador del Mollerussa va donar una puntada a un dels nostres. Però al camp només va entrar el nostre entrenador i jo, que soc la delegada, per atendre’l. Ningú més. A la mitja part els vaig demanar que no fossin agressius i no fessin faltes. Hi havia un pare nostre que cridava, però no va insultar”.