Velòdrom rehabilitat

Les obres de remodelació del velòdrom del Camp d’Esports es troben en la recta final, ja que els treballs se centren actualment en la superfície de la pista que utilitzen els ciclistes després de mesos de feina des de la tardor en la deteriorada instal·lació centenària. Des de la setmana passada es du a terme el polit i anivellat de les dos rectes i la reparació d’esquerdes abans d’aplicar la pasta del nou terra pel qual discorreran els ciclistes. També s’està pintant el mur interior amb una capa la funció de la qual és esborrar les pintades i els grafitis abans de pintar-lo definitivament amb un color mostassa.

Quant al nou paviment, que serà de color bordeus a l’interior i blau als perímetres, es col·locarà mitjançant el sistema SportPlus, que és un revestiment esportiu a base de resines sintètiques especialment dissenyat per a la pràctica esportiva a nivell amateur.Ramon Simó, president del Club Ciclista Terres de Lleida que gestiona la instal·lació mitjançant concessió municipal, confia que les obres acabin al març, però va dir estar “descontent amb les institucions perquè no hem rebut cap suport. Diputació i Generalitat ens diuen que és un tema municipal, i la Paeria encara no ens ha abonat els 8.000 euros acordats dels 50.000 que ens va costar rehabilitar vestidors, gimnàs i magatzem de material. A més, tampoc no s’ha renovat la comissió de seguiment de l’acord al qual vam arribar per gestionar la instal·lació”. Simó també va criticar la Federació Catalana. “Ens va retirar l’ajuda fins que estigués a punt el velòdrom, però no hem parat d’entrenar”, va concloure.