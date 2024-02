Relleu a un gestor històric

detail.info.publicated Xavier Madrona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Joan Ubach, que va ser president del Consell Esportiu del Pallars Jussà durant 28 anys, va deixar el càrrec dilluns passat i va passar el relleu al seu vicepresident, Àngel Peretó. Problemes de salut han estat el detonant de l’adeu de l’històric dirigent esportiu. “He patit dos ictus en els últims mesos, però marxar era una cosa que ja tenia decidida fa mesos”, va assenyalar Ubach en declaracions a aquest diari.

En la seua dilatada trajectòria cal destacar que va estar en diferents moments present i formant part en la creació de programes esportius com l’Esport Blanc Escolar i que també va incentivar la posada en marxa de moltes competicions territorials dels Consells Esportius de les Terres de Lleida com el Circuit Escolar de Cros o les trobades que s’han fet de diferents modalitats esportives. A més, va lluitar perquè les poblacions de les comarques de muntanya poguessin tenir les mateixes opcions que qualsevol altra malgrat la distància respecte als grans nuclis de població i totes les dificultats que això comporta. La seua figura ha estat clau en la progressió i creixement dels consells lleidatans. “Quan vaig arribar al càrrec el 1996 era tot molt previsible i es treballava de manera obsoleta. Vam crear noves activitats i no només per a escolars sinó també per a altres edats. Vaig arribar també a un acord amb l’acadèmia de suboficials de Talarn per utilitzar la seua piscina climatitzada per a les nostres activitats. Amb l’Àngel (Peretó) deixo el càrrec en bones mans i queda un gran tècnic com és el Josep Maria Roy”, va concloure Ubach.