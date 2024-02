El Cadí vol reafirmar les bones sensacions i atansar-se al seu rival

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu s’enfronta avui al Ferrol (18.00) a la recerca de mantenir les bones sensacions de l’última victòria contra el Gernika (68-59) que li permeti sumar-ne una altra a domicili que les atansi al seu rival a la taula.

L’equip gallec és dècim, dos victòries per sobre d’un Cadí que ocupa la tretzena plaça, encara que té la mateixa distància de quatre triomfs respecte al descens i a la vuitena plaça. A més de ser un duel entre equips de la zona mitjana, el partit també enfrontarà dos conjunts “amb un estil molt similar, ja que juguem molt ràpid i molt agressiu”, segons va declarar l’entrenador de les urgellenques, Fabián Téllez. El tècnic va apuntar que la diferència entre ambdós rau que “elles han progressat molt perquè han tingut l’estabilitat que ens ha faltat a nosaltres”.Per això i després de reiterar que “la plantilla ja està tancada”, va valorar el fet de poder tenir “una setmana sencera per preparar els partits i amb les jugadores havent descansat. Crec que és un fet determinant per a un grup jove com el nostre”.El tècnic també va destacar la importància d’evitar les pèrdues al màxim “perquè el rival juga molt ràpid i et castiguen sempre que poden si els permets tirar en posicions còmodes”. Per a l’encontre, l’única baixa continuarà sent la de Montse Brotons. Sobre la seua lesió, Téllez va revelar que “estem buscant alternatives a l’operació, però cada vegada hi ha menys marge si volem començar el tractament en la pretemporada. Estem en aquest impàs per valorar i donant suport a la jugadora que no ho està passant bé”.