El Lleida Esportiu espera amb màxima expectació el duel de demà (17.00) contra el Badalona Futur, amb ambdós equips empatats a punts al capdavant de la taula del grup 3 de Segona RFEF, a més del component extraesportiu del xoc per l’interès d’empresaris lleidatans per adquirir el Badalona Futur.

Per això, segons ha pogut saber SEGRE, el Lleida repartirà 6.000 cartolines de color blau per formar un mosaic a les grades del Camp d’Esports quan soni l’himne i els jugadors saltin al camp. A més, el tifo, que és una iniciativa impulsada per l’empresa col·laboradora del club Plusfresc, mostrarà el lema Ser de Lleida és lo millor que hi ha.El previst per a demà serà el primer mosaic al Camp d’Esports des del gener del 2018, coincidint amb la visita en Copa del Rei de l’Atlètic de Madrid als vuitens.

A més del mosaic, en la prèvia del partit el club també farà un reconeixement a Òscar Rubio per commemorar els seus 250 partits com a blau, tal com va avançar SEGRE dimarts. Ja en el descans, els tres guanyadors del concurs Dibuix Blau, anunciats ahir a les xarxes socials del club, rebran els seus premis i també seran obsequiats per un lot de Plusfresc. Val a recordar que els nens de fins a 12 anys entraran gratis presentant el DNI.

Viadero: “Ens deixarem la vida per guanyar un gran rival”

El tècnic del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, va deixar clar que “ens deixarem la vida per guanyar un gran rival, ens deixarem la pell en un partit molt difícil i que val una miqueta més que tres punts, perquè a hores d’ara l’average és important”.El càntabre va reiterar en diverses ocasions que es baten amb un oponent de molt nivell, però va apuntar que “juguem al Camp d’Esports i això ens dona un avantatge gran”. Viadero no es va cansar de lloar l’afició del Camp d’Esports, que va definir com “un públic extraordinari, molt madur i que sempre ens encoratja”.“Tant de bo les grades estiguin plenes d’aficionats que valoren aquest llegat d’amor al teu equip de padrins a nens, d’estar orgullosos. Això és el més bonic del futbol i això el Camp d’Esports t’ho ofereix i és la força real d’un club, aquesta unió amb la massa social que lluita amb tu que cal protegir.” Sobre el factor extraesportiu que acompanya al matx, amb la possible compra del rival per empresaris lleidatans, Viadero va dir que “és una guerra que no ens competeix” i va afegir que “hem de centrar-nos a defensar aquest escut a mort, amb honor i orgull, i transmetre els valors de l’esforç, la constància i el sacrifici que transcendeixen al futbol, amb honestedat i certa distinció”.

Ajornen dos partits per la tragèdia a València

La Federació Espanyola va suspendre ahir els dos partits del grup 3 de Segona RFEF amb equips de la província de València (el Torrent-Saguntí i l’Europa-València Mestalla) com a mostra de dol per les víctimes de l’incendi en un edifici de València, a la qual es va unir tothom de l’esport (més informació a les pàgines 18-19). Per la seua banda, els partits de València i Llevant també van quedar ajornats, a més de tota la territorial del País Valencià, a partir de la Tercera RFEF.