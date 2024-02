Nou president al Consell Esportiu del Pla d'Urgell

Edu March (dreta) va visitar el consell comarcal.

Edu March va ser nomenat aquesta setmana nou president del Consell Esportiu del Pla d’Urgell per un període de quatre anys, agafant el relleu de Melcior Claramunt. March, que durant la seua trajectòria ha estat entrenador en diferents categories en equips de futbol com la UE Lleida, el Mollerussa o el Tàrrega, va ser rebut pel president del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau, i ambdós es van citar a tenir reunions periòdiques.