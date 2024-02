Sis podis lleidatans en la prova esprint de Baqueira

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Campionat d’Espanya d’esquí de muntanya va començar ahir a l’estació de Baqueira-Beret amb la prova d’esprint individual en la qual els esquiadors lleidatans van aconseguir sis medalles (tres ors, dos plates i un bronze).

En sènior i U23, en la qual competien junts els esquiadors d’ambdós categories, es va imposar el pallarès Marc Ràdua i per tant va ser doble or. Actual integrant de la selecció espanyola, es troba concentrat al centre de tecnificació de Font Romeu i ha disputat diverses proves de la Copa del Món de l’especialitat. Qui tampoc no va fallar va ser Laia Sellés en U18 al proclamar-se campiona d’Espanya. L’esquiadora de Lles de Cerdanya venia de completar a començaments de mes la segona Copa del Món amb una altra medalla, aquesta vegada de plata, a l’ésser segona al costat del gironí Biel Pujol en els relleus mixtos, que s’unia a l’or que s’havia penjat prèviament en la prova esprint. L’inici d’any de Sellés, que ja venia d’un 2023 pletòric, no ha pogut ser millor. Al gener aconseguia un triple or històric a l’imposar-se en la Carrera Vertical del Campionat d’Europa disputat a Flaine (l’Alta Savoia, als Alps francesos), que s’afegia als títols aconseguits uns dies abans en la modalitat d’esprint i en la Individual Race.En aquesta categoria U18 va brillar també amb llum pròpia l’esquiadora de la Pobla de Segur Aina Garreta, que va aconseguir la medalla de bronze.Les dos medalles de plata les van aconseguir Mariona Rovira i Pau Baqué, ambdós en la categoria U16. L’esquiadora de Talló, localitat pertanyent al municipi de Bellver de Cerdanya, només va ser superada per María Ramírez. Per la seua part, Baqué, també de Bellver de Cerdanya, només va cedir davant de Gil Rocías.Avui està previst que es disputi la segona i última jornada de la competició amb la prova de relleus.