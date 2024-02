Cinc medalles per a Lleida en la prova de relleus

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La representació lleidatana va aconseguir ahir cinc medalles en la segona i última jornada del Campionat d’Espanya a Baqueira-Beret que va decidir el títol estatal de relleu mixt, prova que formarà part del programa olímpic en els Jocs de Milà-Cortina 2026. De les cinc medalles, tres van ser ors per a Marc Ràdua, Laia Sellés i Mariona Rovira, una va ser plata de Pau Baqué i una bronze a càrrec de Berta Guitart.

En la categoria sènior, que tancava la competició, la parella formada per María Costa i el pallarès Marc Ràdua va aconseguir la victòria al davant de l’equip format per María Ordoñez i Nicolás Molina, que va ocupar la segona plaça. La tercera posició va ser per a la dupla formada per Ares Torra i Enric Baños. Va ser una final en la qual sis equips es van jugar les medalles.En les categories juvenils, el títol va ser per a l’equip format per Julià Pujol i l’esquiadora de Lles de Cerdanya Laia Sellés. En aquesta categoria, l’esquiadora del CENA (Club d’Esquí Nòrdic l’Arp) encara que originària de Manresa, Berta Guitart va ser bronze fent dupla amb Gael Álvarez. La plata va ser per a Erola Rocías i Biel Pujol.En la categoria Minis el títol estatal va ser per a Mariona Rovira, l’esquiadora de Talló (localitat pertanyent al municipi de Bellver de Cerdanya) que formava equip amb Gil Rocías. Per la seua part, Pau Baqué, també de Bellver de Cerdanya, va aconseguir la medalla de plata en aquesta categoria juntament amb María Ramírez. Pel que respecta a la medalla de bronze, va ser per a la parella formada per Anna Roca i Lluc Sánchez.L’estació de Sierra Nevada, d’aquí a dos setmanes, tornarà a acollir els esportistes estatals d’esquí de muntanya per disputar el Campionat d’Espanya, en aquesta ocasió de Vertical i Individual, en el qual les muntanyes granadines decidiran els títols d’ambdós especialitats.