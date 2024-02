Derrota cruel al Camp d'Esports

detail.info.publicated

El partit ha començat amb un Camp d'esports molt entregat, conscient de la importància del partit. Els primers 25 minuts del matx han estat molt parats pel que fa a ocasions de cara a porteria i no ha estat fins al minut 30 que el Lleida ha fet el primer xut a porta.

El Badalona Futur ha intentat alentir el partit en tots els moments que ha pogut amb interrupcions del joc com faltes o lesions momentànies. El conjunt blau no ha tornat a veure porteria fins al minut 42 amb una volea des de fora de l'àrea d'Agüero que ha marxat per damunt del travesser. Així doncs, el partit se n'ha anat al descans amb el 0 a 0 al marcador amb un Lleida incòmode, però superior en línies generals i un Badalona Futur inofensiu en atac.

El Lleida ha saltat al camp amb ganes d'encetar el marcador i les oportunitats de gol han estat constants, tot i que amb poca precisió per situar els xuts entre els 3 pals.Montero al minut 58 ha rematat de cap en una jugada perillosíssima després d'una centrada de Ton Ripoll que per ben poc no ha trobat porteria. La galleda d'aigua freda ha arribat pocs minuts després amb el gol del Badalona Futur per part del seu central, Lluís Recasens, després d'una centrada de córner.

Al Lleida li han quedat 30 minuts per intentar la remuntada, però ha estat impossible tot i una oportunitat claríssima de Chuli amb un xut creuat a l'àrea petita que ha tocat als dos pals de la porteria del Badalona i ha acabat de forma inversemblant a les mans del porter rival. Els de Viadero ho han intentat fins al final amb diversos canvis d'atac, però tot i la gran tasca de l'equip blau la remuntada no ha estat possible.

D'aquesta manera el Lleida se situa com a segon classificat a la lliga amb 45 punts i a només 3 punts del nou líder. La setmana vinent, diumenge, els de Viadero jugaran fora de casa contra Valencia Mestalla a les 18 h.