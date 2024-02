Nou pas enrere

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Cadí apunta a quedar en terra de ningú al finalitzar la fase regular de la Lliga, després d’encaixar ahir una nova derrota a domicili, a la pista del Ferrol (81-67). L’equip de l’Alt Urgell va sumar l’onzena d’aquesta temporada en un duel que va començar dominant i que les gallegues van aconseguir remuntant. La pitjor notícia, la lesió de Ramette a l’espatlla esquerra a l’inici del tercer quart, que ja no la va deixar tornar a la pista.

La belga va liderar les lleidatanes en l’inici, aportant 9 punts en el 2-14 de sortida que va obligar el tècnic local, Lino López, a sol·licitar el primer temps mort. Una cistella de Remenárová va establir la màxima diferència de 14 punts abans d’una lleugera reacció del Ferrol. Les primeres rotacions no van afectar un Cadí que va posar el 8-22 després del segon triple de Melgoza. Però el primer de les gallegues, obra de Mestres, va suposar l’impuls que necessitaven. Amb prou feines va poder reaccionar el conjunt de l’Alt Urgell al parcial local, que Fabián Téllez va provar d’aturar amb el 17-24. Pospísilova va posar el seu equip a només 4 punts i, malgrat la resposta de Campisano, el Ferrol va ser capaç d’empatar abans d’acabar el primer quart.Les corunyeses van capgirar el lluminós en l’inici del segon acte i van començar a agafar rendes destacades, mentre que Ramette se n’havia d’anar a la banqueta amb la segona personal. Téllez va aturar el partit amb el 43-34 de Fequiere i Ramette va cometre la tercera personal. En aquesta ocasió, el tècnic del Cadí va optar per situar Lahtinen com a base, davant d’una erràtica Contell. Les lleidatanes van poder mantenir-se dins del duel, amb un alt nivell d’anotació (48-43 al descans), però estaven tenint problemes a l’hora de tancar el rebot. A més, els àrbitres no estaven col·laborant (6-12 en faltes) i el Cadí ja acumulava 14 pèrdues de pilota.El tercer quart va començar amb la lesió de Ramette després de xocar amb una rival i un Cadí molt més defensiu. Les facilitats havien acabat i les lleidatanes van arribar a situar-se a només un punt (50-49) després de l’única cistella de Rivers. Però el panorama es va tornar una altra vegada fosc després de 4 punts seguits de les ferrolanes i la tercera falta de Remenárová, que no s’ho podia creure. Lahtinen va replicar, però el Ferrol va escometre de nou, liquidant amb un 2+1 de Fequiere que era una falta en atac claríssima. Remenárová ho va deixar tot per decidir abans dels últims 10 minuts amb el 59-53.Quatre punts de Remenárova i Contell van tornar l’esperança (59-57), però allà es va acabar la resistència del Cadí. Un parcial de 7-0 va obligar Téllez a aturar el duel a falta de 6:10 per al final, però no va fer que les jugadores reaccionessin i es va trobar amb un desavantatge de 14 punts (73-59). Quedaven 3 minuts i el partit estava sentenciat a favor de les ferrolanes, disposades a remuntar l’average particular (93-76 al Palau). Van estar a prop, sobretot amb un triple de Howard que va suposar el 78-62, tot i que Melgoza va respondre amb el seu quart encert des dels 6,75 metres. Pospísilova va anotar un altre triple més i se’n va anar als 26 punts, mentre que Remenárová va tancar el duel amb el 81-67 que deixa al Cadí sense gairebé opcions de ficar-se als play-offs. A més, el Gran Canària es va imposar a l’IDK Gipuzkoa i la zona de descens torna a situar-se a 3 triomfs a falta de 8 partits per jugar-se.

Téllez: “La pitjor notícia per a nosaltres és la lesió de Ramette”

Fabián Téllez, tècnic del Cadí, va assenyalar després del partit que “hem fet una bona posada en escena, però una altra vegada la falta d’intensitat en el rebot defensiu i les pèrdues han fet que el Ferrol tornés al partit. Crec que l’avantatge que han tingut al final també ha estat una de les conseqüències de la desproporció de faltes que ens han assenyalat i els tirs lliures que han tingut elles. Però la pitjor notícia per a nosaltres és la lesió de Ramette, que no pinta bé. Hem de continuar treballant en els nostres objectius, crec que les jugadores han lluitat fins al final i en diverses fases del partit han fet un bon bàsquet, ràpid, davant d’un rival que quan juga a la seua pista és encara més fort”, va afegir l’entrenador.