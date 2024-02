Ángel Viadero: "Els jugadors ho han donat tot per guanyar”

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’entrenador del Lleida, Ángel Viadero, no va ocultar les emocions després del partit i va reconèixer que “estem molt fastiguejats. Els xavals estan contrariats”. “Perdre a casa contra un rival directe podia passar, però la realitat és que hem fet un partit molt complet. Realment aquest és el camí, jugant així ets més a prop de guanyar que de perdre”, va afegir el tèncnic Viadero.

A més, el càntabre va lamentar que “desgraciadament en la seua única ocasió ens han marcat gol. Caldrà veure-ho, però sembla que és fora de joc posicional també” i va ampliar la seua tímida crítica arbitral entorn de la figura de Quadri: “Li fan moltíssimes més faltes de les que fa i la targeta que li han tret, en la seua única falta, és una ridiculesa. Hi ha situacions que ja cansen una mica. Si posa el mateix llistó hauríem vist moltes de més grogues en el bàndol contrari”, va criticar.També va declarar que “és una llàstima perquè hem portat el pes del partit i els xavals s’hi han deixat la vida” i va assenyalar que “ens ha faltat una mica de sort”, amb referència a l’ocasió de Chuli. “Hem sortit molt ferits per als mèrits que hem fet”, va afegir.

En aquesta línia, va declarar que “ens han faltat els detalls, perquè, com contra l’Hèrcules, no vam merèixer perdre. Avui també hem estat millors perquè ho hem controlat gairebé tot, no ens han fet res més que una ocasió. Toca seguir en aquesta línia”.Per la seua part, Òscar Rubio va dir que “em sap greu per la gent, però que queden 10 partits i potser la setmana que ve tornem a estar igual. Era un partit important però no decisiu”.

Finalment Campins va afegir que “hem competit fins al final però en aquests partits no s’ha fet el que feia falta, que és guanyar. Sé que s’ha de destacar el resultat perquè és el més important, però cal anar una mica més enllà”.