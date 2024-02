Lleida tanca l'Estatal amb quatre medalles més

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La natació lleidatana va tancar ahir el Campionat d’Espanya d’hivern de natació, que s’ha estat disputant des de dimecres passat a les instal·lacions del Club Natació Sabadell, amb quatre medalles més, dos en categoria absoluta i dos més en júniors, que fan un botí total de 17 metalls, onze dels quals d’or, tres de plata i tres de bronze.

En l’última jornada, les dos principals referents de la natació lleidatana, Emma Carrasco i Paula Juste, van allargar el seu idil·li amb el podi, sent ahir rivals en els 200 metres estils. La nadadora del Sant Andreu, que ja va marcar el millor temps en les preliminars, va ser la gran triomfadora a l’imposar-se amb autoritat amb un registre de 2:11.68, millorant el de la prèvia, la qual cosa implica, a més, mínima B per als Jocs de París.Era la setena medalla d’or de Carrasco, que ja havia estat campiona, tant absoluta com sub-20, dels 200 braça i els 400 estils, on va aconseguir també la mínima B i A, respectivament, a més d’aconseguir l’or en el relleu 4x200 lliures amb el seu club.Paula Juste, per la seua part, que va ser sisena en les classificatòries, es va penjar el bronze en els 200 estils amb una marca de 2:15.56, que millorava el registre del matí. La nadadora del Club Natació Lleida, que juntament amb Emma Carrasco és una de les clares aspirants a estar en la pròxima cita olímpica, se’n va anar del campionat estatal amb quatre medalles, ja que al bronze d’ahir cal sumar el que va aconseguir en els 200 papallona i els dos títols que va conquerir en els 50 i 100 de la mateixa disciplina.Els altres dos metalls de la jornada d’ahir van caure en la categoria júnior, en què Jordi Carrasco es va alçar amb el títol de campió d’Espanya de l’any 2008 dels 800 lliures, superant per tan sols 96 centèsimes el també lleidatà Joel Farré, del CEN Balaguer, que es va penjar la plata. Carrasco, del Club Inefc Lleida, sumava així la cinquena medalla en el campionat estatal, després de l’or en els 1.500, les plates en 400 lliures i 400 estils i el bronze en els 200 estils. A més, l’Inefc Lleida va participar per primera vegada en la seua història en els relleus 4x100 masculins, en què va acabar en la 21 posició, amb un temps de 4:05,64 (millor marca del club), sent el quart millor club de Catalunya de la categoria júnior. El relleu el van formar Jordi Carrasco, Aleix Teixidó, Ian Ortiz i Àlex Michans. Per la seua part, Biel Gabernet, del CN Tàrrega, va acabar dècim en els 100 lliures la categoria júnior.