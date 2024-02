El Club Natació Lleida acull el Català de tenis platja +30 i +50

El Campionat de Catalunya de tenis platja de les categories +30 i +50 es va celebrar el cap de setmana passat a les instal·lacions del Club Natació Lleida.

A la prova +30 femenina, la parella guanyadora va ser la formada per Alejandra Porteira i Laura Juan (Club Beach Tennis Barcelona), que van superar a la final Alba Vara i Estefania Simón (CEBT Torredembarra) per 7-6 i 6-1. Els vencedors en el quadre masculí +30 van ser Martí Madriña i Charles Blais (el Masnou), al superar Eduard Infantes i Lluís Martínez (CEBT Torredembarra), per 6-2 i 6-1 a la final. En el quadre +50 masculí, es van imposar Carles Alonso i Àlex Albors (Castelldefels), mentre que el quadre +50 femení es va celebrar en format de lligueta, amb Marimar Aguilar i Sònia Sabaté com a guanyadores.