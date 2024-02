Torneig inclusiu a Lleida

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El club Futsal Lleida i la firma lleidatana Ilerna organitzen el primer torneig Ilerna Cup Inclusiu, que se celebrarà aquest dijous 29 de febrer de 9.30 a 13.30 hores al pavelló municipal de Pardinyes i que comptarà amb set equips participants de diferents centres de persones amb discapacitat de Lleida i província.

Aquest torneig de futbol sala serà d’equips mixtos i les entitats que hi participaran són: Fundació Aspros, Fundació Ilersis, Sant Joan de Déu-Terres de Lleida i l’Associació Acudam de Mollerussa.Ramon Folguera, responsable de l’àrea social del club Futsal Lleida, va mostrar la seua satisfacció per l’organització d’aquest torneig “que ens ajuda a fomentar la pràctica esportiva i els valors entre els més joves i, sobretot, forma part del compromís que tenim en el club amb la societat”.A més, l’equip de Sant Joan de Déu ja forma part del club des de fa dos temporades entrenant i disputant els seus partits com a Futsal Lleida Inclusiu i participant en tornejos com el MICfootball, Torneig Unificat Ciutat de Tarragona o en el Dia de la Fundació Decathlon, entre d’altres, i compta amb dos patrocinadors principals (Ilerna i Serman Port).Jordi Giné, CEO d’Ilerna, va expressar el seu orgull per formar part del projecte. “És molt important poder col·laborar socialment en la inclusió de les persones, ja que encara queda molt per fer i les empreses tenen un rol clau en la seua integració”. Altres entitats col·laboradores són Gravo Lleida, Fem Base i Grup Andreu Vending.