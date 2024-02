Eddy Herrera, del Balàfia, millor jugador de tota la jornada als seus 40 anys

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jugador del Rodi Balàfia Vòlei Eddy Herrera ha estat designat com el millor jugador de l’última jornada de la Superlliga 2, no només del grup C en el qual està enquadrat l’equip lleidatà, sinó de tota la segona competició estatal, arran del gran partit que va fer contra el CVS Tren de Sóller, en què el conjunt que dirigeix Sergi Mirada va aconseguir una victòria per 3-2 vital en el seu objectiu d’assegurar la permanència.

El jugador veneçolà, receptor i capità de l’equip, va fer el millor matx en el que va de temporada, carregant-se l’equip a l’esquena als seus 40 anys. La seua actuació li va valer ser designat MVP de la dissetena jornada de tota la Superlliga al sumar 35 punts en rematada i tres en bloqueig, per alçar-se com a màxim anotador de tota la jornada amb 38 punts en total. A més, va firmar un 88 per cent d’encert en la recepció i un 51 en efectivitat sobre l’atac, és a dir, va anotar un punt directe en una de cada dos rematades que va intentar. Eddy Herrera Herrera, exprofessional i exjugador de la selecció nacional del seu país, combina aquesta temporada el rol de jugador del primer equip amb el de segon entrenador.La victòria d’aquest dissabte davant del Sóller ha permès al Rodi Balàfia agafar aire després de perdre tres dels últims quatre encontres que li havien complicat la permanència una campanya més a la Superlliga 2.