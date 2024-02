El Llista regala entrades per omplir el pavelló

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Llista ha fet una crida a tota l’afició de Lleida perquè aquest diumenge converteixi l’Onze de Setembre en una olla de pressió davant del crucial partit contra el Caldes, l’equip que precisament marca la salvació matemàtica i ara mateix és a vuit punts. Per això, el club regalarà a tots els socis, abonats i jubilats una entrada per al partit, a banda de sol·licitar el suport de les diferents penyes d’altres clubs de la ciutat, com Blues Nord, que mai ha fallat en els partits importants.

“Aquest diumenge rebem un dels nostres rivals directes en el que per a nosaltres és un partit molt important, diria que el més important, i per això necessitem el suport de tota l’afició i de les penyes”, va dir ahir el president, Enric Duch, que veu l’equip “convençut que aconseguirem la victòria, però necessitem l’escalf del nostre públic més que mai, per això fem una crida perquè l’Onze de Setembre torni a ser l’olla de pressió que altres vegades ens ha permès aconseguir grans fites”, va apuntar.El Finques Prats ocupa actualment la penúltima posició de l’OK Lliga, en plena zona de descens directe, a dos punts del play-out que comparteixen Girona i Rivas, i a vuit de la salvació, que marca el Caldes. El duel de diumenge agafa una especialment rellevància pels enfrontaments que tenen els altres dos màxims rivals, ja que els gironins reben el Liceo, últim botxí dels llistats, i els madrilenys visiten el Reus. Si ambdós perdessin i el Llista fos capaç de guanyar el seu encontre, els d’Edu Amat sortirien de la zona de descens directe, ja que superarien el Rivas i empatarien amb el Girona, al qual han de rendir visita el proper 6 d’abril.“Ens trobem davant d’un partit molt important, gairebé crucial, i tenim la sort de jugar-lo a casa. El club s’ha bolcat a aconseguir que el pavelló estigui ple i que la gent ens doni suport i animi, perquè crec que aquest suport extra que ens dona l’afició l’hem notat sempre”, va indicar el tècnic, Edu Amat, que va reconèixer que “estem dolguts de no poder donar aquest resultat favorable a l’afició, però estem molt motivats per fer-ho aquest diumenge a casa”. Amat va aplaudir, en aquest sentit, la iniciativa del club “al fomentar que la gent vingui i ens ajudi a sortir d’una situació complicada en la qual estem immersos”, va dir.

L’equip llistat juga aquest dijous l’últim partit de la fase de grups de la Champions a Tomar

Abans del duel de diumenge, el Finques Prats ha de jugar demà a la pista del Tomar portuguès l’últim partit de la fase de grups de la Champions, on no té ja opcions de passar a quarts de final.