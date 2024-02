Refunden el CC Pardinyes

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Club Ciclista Pardinyes, club històric que va nàixer el 1989 al barri lleidatà, deixarà de competir com a tal després de 35 anys i a partir d’ara ho farà sota el nom de Club Esportiu Ciclista Lleida, arran de la refundació que van acordar els socis a l’última assemblea. El canvi de nom obeeix, segons va explicar ahir el president, Sergi Mateu, a la voluntat de fer-lo més global.

“Els que van fundar el club eren tots del barri de Pardinyes, però els que estem ara som de tota la província, per això hem decidit que el millor era posar-li el nom de Lleida per fer-lo més global i que fos una referència tant a la ciutat com a la província, no només d’un barri”, va explicar Mateu.La nova estructura del CEC Lleida estarà formada per 15 corredors al seu equip Elit sub-23, que després de diversos anys torna a estar inscrit a la Federació Espanyola. El seu gran objectiu és classificar-se per als Campionats d’Espanya.A la seua plantilla figuren noms il·lustres com el del doble medallista olímpic a Atenes 2004 Sergi Escobar o el balaguerí Aleix Sierra, excampió del món de duatló cros. Tots dos repeteixen a l’equip juntament amb Carlos Guiral (Lleida), Gerard López (Lleida), Damià Palafoix (Torregrossa), Miquel Martínez (la Seu d’Urgell), Julià Pelegrí (Torregrossa), Josep Maria Capell (Torregrossa), Joan Gassó (Golmés) i el barceloní Pau Moltó, l’únic integrant de fora de Lleida. S’hi han incorporat aquest any Pol Rocamora (Rialp), Xavier Balagué (Sanahuja), Marc Mestre (la Fuliola), Albert Tost (Mollerussa) i Àlex Lladonosa (Alguaire). La plantilla màster la componen Xavier Gómez (Alguaire), David Fernández (Castellserà), Eduard Bellera (la Pobla de Segur), Guifré Ciurana (Cambrils), Isaac Navesso (Lleida), Miquel Mercadé (Lleida), Sergi Mateu (Bellaguarda), Sergi Salgado (Igualada) i Francesc Gironès (Lleida).