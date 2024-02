Lleida, protagonista a la Volta masculina i femenina

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Lleida serà protagonista tant a la Volta a Catalunya masculina com a la femenina, els recorreguts de les quals es van donar a conèixer ahir en un acte que va tenir com a escenari l’Institut Nacional d’Educació Física (INEF) de Barcelona. La ronda masculina, que compleix l’edició número 103, es disputarà entre el 18 i el 24 de març i l’estació de Port Ainé serà arribada de la tercera etapa, mentre que la quarta discorrerà entre Sort i Lleida. Quant a la Volta a Catalunya femenina, disputarà la primera edició entre el 7 i el 9 de juny i la segona de les tres etapes tindrà la sortida a la Seu d’Urgell. L’acte de presentació va comptar amb la presència de Rubén Peris, president de la Volta Ciclista a Catalunya; Laura Vilagrà, vicepresidenta el Govern de la Generalitat, i Anna Caula, secretària general de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat.

Peris va destacar que “serà una Volta amb una participació estel·lar i amb un recorregut exigent, variat i que aposta clarament per mostrar el territori al món. Estic convençut que veurem un gran espectacle”, va explicar. Entre els participants confirmats hi ha Tadej Pogacar, Sepp Kuss, Geraint Thomas i Egan Bernal, en un recorregut amb gran protagonisme per a la muntanya, amb vint-i-tres ports puntuables.La ronda començarà el dilluns 18 de març amb una primera etapa amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols; la segona entre Mataró i Vallter 2000; la tercera entre Sant Joan de les Abadesses i Port Ainé; la quarta entre Sort i Lleida; la cinquena entre Altafulla i Viladecans; la sisena entre Berga i Quralt, i la setena i última amb sortida i arribada a Barcelona.La Volta torna a Lleida després d’onze anys. La capital del Segrià és la tercera ciutat que més vegades ha estat seu, després de Barcelona i Manresa.Pel que fa a la Volta femenina, que s’estrena en aquest 2024, la primera etapa, el 7 de juny, tindrà sortida i arribada a Manresa; la segona etapa tindrà sortida a la Seu d’Urgell i acabarà a l’estació de la Molina, per finalitzar amb una tercera i última etapa entre Molins de Rei i Barcelona. En aquesta Volta competiran vint equips.