El Llista tanca la Champions amb un tràmit a Portugal

El Finques Prats Lleida Llista tanca aquesta nit (22.00 hores) a la pista del Tomar portuguès la primera aventura de la seua història en la fase de grups de la Champions League. Ho farà en un duel del tot intranscendent, atès que cap dels dos contendents té opcions ja de passar a quarts de final i amb el cap posat en el transcendental partit de diumenge vinent contra el Caldes, un dels rivals directes per la permanència a l’OK Lliga.

Malgrat això, Edu Amat assegura que “no sortirem a passejar. Com a esportistes mai plantegem un partit si no és sortint a competir. No serà la mateixa pressió que ens trobarem diumenge davant del Caldes, però sortirem a competir, a donar la nostra millor versió i a lluitar per guanyar. Som conscients que el que interessa és el matx de diumenge, però si la victòria arriba demà –avui– i ens permet alleugerir una mica aquesta pressió que tenim i arribar amb un estat anímic més alt, molt millor.”Amat no creu que el fet de no haver-hi res en joc, més enllà del que suposaria una victòria a nivell moral, faci que el seu equip surti relaxat. “Els jugadors són prou professionals com per afrontar un enfrontament d’aquestes característiques. La tensió competitiva, al no jugar-t’hi res, pot fer que en algun moment estiguem més relaxats del normal, però el nostre treball serà que no passi. Representem un escut i una ciutat i la nostra obligació és donar-ho tot, i això passa per competir al màxim”, va advertir.El tècnic llistat veu l’equip preparat, encara que ansiós per aconseguir una victòria que fa gairebé dos mesos i mig que se li resisteix (acumulen dotze jornades en què només ha aconseguit dos empats). “Sabíem que treure alguna cosa positiva de la pista del Liceo era complicat i potser a nivell moral la derrota no ha afectat tant com les anteriors, però l’equip està dolgut en el seu orgull i vol tirar endavant la situació, sent conscient que el partit que ens importa és el del Caldes”, va manifestar Amat, que va destacar que avui “tenim un entrenament molt important per aconseguir els tres punts aquest diumenge”.