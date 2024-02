Resultats de l'enquesta sobre el futur del futbol a la ciutat de Lleida: empat a molts gols

El cap de setmana passat el Camp d'Esports de Lleida va viure un partit d'alta intensitat que es jugava al camp - primer contra segon- i a la grada - Lleida Esportiu contra Badalona Futur, equip pretès per un grup d'empresaris de la ciutat, vinculats a l'Atlètic Lleida, que el voldrien adquirir i portar-lo a jugar al Camp d'Esports, tal i com va avançar SEGRE-. Si està fet o no és un secret d'estat; no hi ha cap comunicació oficial.

És per això que al digital de SEGRE vam decidir, atenent als comentaris i encesos debats, crear una enquesta múltiple, en la qual hi han participat fins a 1.300 persones. I el resultat de la qual us deixem a continuació 👇

Enquesta Com creieu que serà el panorama futbolístic de Lleida, la temporada vinent? Gràcies per participar L'enquesta ha finalitzat Hi haurà un sol equip a 1a o 2a RFEF 596 Hi haurà dos equips a 1a o 2a RFEF 641

Sobre si l'any vinent hi haurà un sol equip jugant a 1a o 2a RFEF, els votants han fregat l'empat al 50%. Concretament, 596 creuen que l'any vinent hi haurà un sol equip. I el 51% (641 votants) creu que n'hi haurà dos, que el Lleida Esportiu tindrà un rival a la mateixa (o similar categoria), i que per tant la compra de la plaça per un grup d'empresaris de Lleida serà efectiva i real.

Enquesta En un cas hipotètic, què preferiries? Gràcies per participar L'enquesta ha finalitzat Que hi hagi un sol equip: l'equip de la ciutat 800 Que hi hagi dos equips: més competència 374

El 68% dels enquestats preferiria que a la ciutat hi hagués un sol equip, l'equip de la ciutat, que lluités per assolir les fites més altes del futbol. El 31% preferiria que a la ciutat hi hagués dos equips principals, fomentant així la competència.

Enquesta Crec que... Gràcies per participar L'enquesta ha finalitzat Lleida no és Milà ni Manchester. No hi ha lloc per a dos equips 796 A Lleida hi ha espai i massa social per dos equips al mateix nivell 342

Percentatges similars trobem en aquesta enquesta. El 70% dels 1.200 votants creu que Lleida no és Milà ni Manchester, i que no hi ha lloc per a dos equips, mentre el 30% creu el contrari, que hi ha massa social suficient per mantenir vius dos equips a la ciutat.

Enquesta El Camp d'Esports... Gràcies per participar L'enquesta ha finalitzat Només pot encabir un equip 646 Podria encabir més d'un sol equip 514

En tot cas, si mai hi haguessin dos equips a la ciutat competint per assolir els llocs més alts del món del futbol, haurien de tenir camp. En aquest cas el Camp d'Esports, camp municipal que utilitza el Lleida Esportiu. El 55% dels enquestats creu que el temple blau només pot encabir un equip, mentre el 45% creu que, com passa amb San Siro de Milà, pot haver-hi dos equips compartint estadi.

L'usuari Manel O. deia en un comentari a la notícia que, malgrat que trobava a faltar preguntes, preferiria que la Paeria intervingués i que assegués les dues parts, i que creia convenient ajuntar l'aposta de Pereira amb els empresaris de Lleida.

JotaJota responia en missatge anterior que "la qüestió és si dolent conegut o bo per conèixer". L'usuari Jordi Garcia deia en un altre missatge que aquest debat demostra que el futbol és viu a la ciutat. I un altre deia que "odi etern al futbol modern" en clara referència al fet de compra i venda de clubs de futbol.

